Каррера: Пока не знаю, пропустит ли Зобнин чемпионат мира

Главный тренер «Спартака»прокомментировал травмы, которые полузащитникиполучили во время международной паузы.

В субботу, 25 марта грузинский хавбек порвал крестообразные связки колена, а российский футболист 26 марта пропустил тренировку сборной России из-за травмы мениска.

«К сожалению, это ситуации, которые нельзя контролировать. И Роман, и Джано находились в идеальных физических кондициях.

Зобнин всегда играл, Ананидзе недавно оправился от травмы, но был готов к встрече с Литвой. Конечно, форма не позволяла ему находиться на поле все 90 минут, но он, повторю, был готов к матчу.

Есть ли риск, что Зобнин пропустит ЧМ-2018? Пока не знаю. Нужно понять степень серьезности повреждения, чтобы говорить определенно», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».