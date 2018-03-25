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    Каррера: Пока не знаю, пропустит ли Зобнин чемпионат мира

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    Массимо Каррера
    На фото:Массимо Каррера
    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал травмы, которые полузащитники Роман Зобнин и Джано Ананидзе получили во время международной паузы.

    В субботу, 25 марта грузинский хавбек порвал крестообразные связки колена, а российский футболист 26 марта пропустил тренировку сборной России из-за травмы мениска.

    «К сожалению, это ситуации, которые нельзя контролировать. И Роман, и Джано находились в идеальных физических кондициях.

    Зобнин всегда играл, Ананидзе недавно оправился от травмы, но был готов к встрече с Литвой. Конечно, форма не позволяла ему находиться на поле все 90 минут, но он, повторю, был готов к матчу.

    Есть ли риск, что Зобнин пропустит ЧМ-2018? Пока не знаю. Нужно понять степень серьезности повреждения, чтобы говорить определенно», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

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