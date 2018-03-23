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    Сорокин назвал матч Россия – Бразилия генеральной репетицией ЧМ-2018

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    Алексей Сорокин
    На фото:Алексей Сорокин
    Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал о подготовке к товарищескому матчу между сборными России и Бразилии.

    «Это второй тестовый матч в "Лужниках", каждый из таких матчей очень важен для нас – мы тестируем разные сервисы, которые потом будут предлагаться гостям чемпионата мира.

    Проверяем, конечно, немножко в усеченном режиме, но нам это даст возможность понять, как это все работает на конкретном стадионе. Будет применена схема управления потоками транспорта, которая будет максимально близка к условиям чемпионата мира – это, пожалуй, самое главное.

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    Этот матч можно назвать максимально близким к генеральной репетиции чемпионата мира в организационном плане. Посмотрим, будут ли еще матчи на этом стадионе», – цитирует Сорокина ТАСС.

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