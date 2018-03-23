Сорокин назвал матч Россия – Бразилия генеральной репетицией ЧМ-2018

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018»рассказал о подготовке к товарищескому матчу между сборными России и Бразилии.

«Это второй тестовый матч в "Лужниках", каждый из таких матчей очень важен для нас – мы тестируем разные сервисы, которые потом будут предлагаться гостям чемпионата мира.

Проверяем, конечно, немножко в усеченном режиме, но нам это даст возможность понять, как это все работает на конкретном стадионе. Будет применена схема управления потоками транспорта, которая будет максимально близка к условиям чемпионата мира – это, пожалуй, самое главное.

Против Бразилии — все в белом и без аншлага

Этот матч можно назвать максимально близким к генеральной репетиции чемпионата мира в организационном плане. Посмотрим, будут ли еще матчи на этом стадионе», – цитирует Сорокина ТАСС.