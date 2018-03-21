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    Зрители во время матч Россия — Бразилия смогут следить за Коутиньо и защитой россиян

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    Зрители будут иметь возможность увидеть игру с разных ракурсов
    На фото:Зрители будут иметь возможность увидеть игру с разных ракурсов
    Контрольный матч сборных России и Бразилии, который Первый канал покажет в прямом эфире 23 марта, будет доступен и в режиме уникальной интерактивной онлайн-трансляции, сообщил представитель дирекции общественных связей телеканала Владимир Смирнов.

    Зрители будут иметь возможность увидеть игру с разных ракурсов и персонально следить за действиями отдельных игроков.

    «Помимо телевизионной и интерактивной онлайн-трансляции пользователи сайта Первого канала увидят три дополнительных live-потока из "Лужников": полюбившаяся еще на матче Россия – Аргентина картинка с камеры-паука, а также две специальные трансляции, где зрители смогут следить только за звездой сборной Бразилии Филиппе Коутиньо или за линией защиты сборной России», — сообщил Смирнов в интервью «Р-Спорт».

    Контрольный матч между сборными России и Бразилии пройдет 23 марта на стадионе «Лужники» в Москве.

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