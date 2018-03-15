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    Муслин сомневается в успешной игре ЦСКА во Франции

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    Славолюб Муслин
    На фото:Славолюб Муслин
    Бывший главный тренер «Локомотива», «Краснодара» и «Амкара» Славолюб Муслин поделился ожиданиями от предстоящей ответной встречи 1/8 финала Лиги Европы «Лион» — ЦСКА.

    «Я видел обе игры ЦСКА с "Црвеной Звездой" и матч в Москве с "Лионом", и это не та команда, которая была, когда я тренировал в России. Тогда в ЦСКА были лучшие игроки, и сама команда была лучше, чем сегодня.

    Шансы отыграться и выйти в следующую стадию у "армейцев" есть, но будет очень сложно. Дома они не выиграли, и их соперник — сильный клуб. Пройти дальше будет большой проблемой.

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    "Лион", так же как ЦСКА, потерял некоторых игроков, раньше французы тоже были сильнее. Сейчас это молодая команда, младше "армейцев". У "Лиона" больше шансов пройти в 1/4 финала Лиги Европы.

    Очень сложно делать прогноз по счету, потому что французской команде достаточно и ничьей. Но они будут играть на победу, поэтому выиграют 1:0», — цитирует Муслина «Чемпионат».

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