Вопрос безопасности на ЧМ-2018 беспокоит сборную Исландии в последнюю очередь

Президент Футбольной ассоциацииподелился мыслями касательно вопроса безопасности во время чемпионата мира 2018 в России.

«Вопрос безопасности болельщиков в России нас беспокоит в последнюю очередь. Да, европейские СМИ много писали о том, что болельщики из России опасны, но мы абсолютно уверены, что организаторы чемпионата мира сделают все, чтобы все, кто приедет на чемпионат мира, не допускали даже мысли о том, будто что-то может произойти. Огромным плюсом является тот фактор, что порядок будут охранять и полицейские стран мира участников соревнований. С уверенностью могу сказать, что бояться нечего», — цитирует ТАСС Бергссона.

Напомним, матчи чемпионата мира пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с с 14 июня по 15 июля.