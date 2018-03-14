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    Вопрос безопасности на ЧМ-2018 беспокоит сборную Исландии в последнюю очередь

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Исландии
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    Гунди Бергссон
    На фото:Гунди Бергссон
    Президент Футбольной ассоциации Исландии Гунди Бергссон поделился мыслями касательно вопроса безопасности во время чемпионата мира 2018 в России.

    «Вопрос безопасности болельщиков в России нас беспокоит в последнюю очередь. Да, европейские СМИ много писали о том, что болельщики из России опасны, но мы абсолютно уверены, что организаторы чемпионата мира сделают все, чтобы все, кто приедет на чемпионат мира, не допускали даже мысли о том, будто что-то может произойти. Огромным плюсом является тот фактор, что порядок будут охранять и полицейские стран мира участников соревнований. С уверенностью могу сказать, что бояться нечего», — цитирует ТАСС Бергссона.

    Напомним, матчи чемпионата мира пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с с 14 июня по 15 июля.

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