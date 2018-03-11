Жигулев: «Тосно» имел больше 100-процентных моментов, чем «Рубин»

Полузащитник «Тосно»прокомментировал результат матча с «Рубином» (0:1) в 22-м туре РФПЛ.

«Ожидали сложной игры — матч таким и сложился. Стопроцентных моментов мы имели больше, хотя соперник больше нас контролировал мяч.

Во втором тайме стали правильнее прессинговать, вынуждали соперников выбивать вперёд, играли больше в атаку и начали появляться моменты. Обидно, конечно, что пропустили и проиграли. Главное теперь для нас — настраиваться на "Анжи", а из прошедшей игры сделать выводы и двигаться дальше.

Поле в Саранске хоть и синтетика, но хорошее, поэтому в этом плане нет проблем. Конечно, очень холодно. Но все в равных условиях, поэтому про погоду и поле смысла говорить нет», — цитирует Жигулева пресс-служба «Тосно».