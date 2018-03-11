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    «Тоттенхэм» разгромил «Борнмут», Сон Хын Мин оформил дубль

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Лондонский «Тоттенхэм» одержал гостевую победу над «Борнмутом» (4:1) в матче 30-го тура чемпионата Англии.

    Счет в матче на 7-й минуте открыл полузащитник хозяев Джуниор Станислас, но на 35-й минуте Деле Алли уравнял цифры на табло.

    Во втором тайме забили только «шпоры» — корейский хавбек Сон Хын Мин оформил дубль на 62-й и 87-й минутах, а в компенсированное время победную точку поставил французский защитник Серж Орье.

    Отметим, что на 34-й минуте из-за травмы был заменен лучший бомбардир команды гостей Гарри Кейн. Форвард повредил лодыжку, вместо него на поле вышел Эрик Ламела.

    После этого матча «Тоттенхэм» с 61 очком на 3-м месте, а «Борнмут» на 12-м месте — 33 очка.

    Чемпионат Англии. 30-й тур
    «Борнмут» — «Тоттенхэм» — 1:4 (1:1)
    Голы: Станисласас, 7 (1:0). Алли, 35 (1:1). Сон Хын Мин, 62 (1:2). Сон Хын Мин, 87 (1:3). Орье, 90+1 (1:4).«Борнмут»: Бегович, Смит, Аке, Дэниэлс (Кинг, 67), С.Кук, Фрэнсис, Гослинг, Л.Кук, Станислас (Дефо, 76), Уилсон, Муссе (Айб, 67).«Тоттенхэм»: Ллорис, Фертонген, Роуз (Триппьер, 81), Орье, Санчес, Дембеле, Ваньяма, Эриксен, Алли (Сиссоко, 86), Сон Хын Мин, Кейн (Ламела, 34).Предупреждения: Роуз, 18. Гослинг, 61.
    «Борнмут» воспользуется усталостью «шпор»«Борнмут» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки на матч 30-го тура английского первенства по футболу 11 марта
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