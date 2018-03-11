«Тоттенхэм» разгромил «Борнмут», Сон Хын Мин оформил дубль

Лондонскийодержал гостевую победу над(4:1) в матче 30-го тура чемпионата Англии.

Счет в матче на 7-й минуте открыл полузащитник хозяев Джуниор Станислас, но на 35-й минуте Деле Алли уравнял цифры на табло.

Во втором тайме забили только «шпоры» — корейский хавбек Сон Хын Мин оформил дубль на 62-й и 87-й минутах, а в компенсированное время победную точку поставил французский защитник Серж Орье.

Отметим, что на 34-й минуте из-за травмы был заменен лучший бомбардир команды гостей Гарри Кейн. Форвард повредил лодыжку, вместо него на поле вышел Эрик Ламела.

После этого матча «Тоттенхэм» с 61 очком на 3-м месте, а «Борнмут» на 12-м месте — 33 очка.