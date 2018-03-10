«Монако» на выезде обыграл «Страсбург»Лига 1 Футбол Франции Страсбург Монако Календарь Лиги 1
В матче 29-го тура французской Лиги 1 «Страсбург» потерпел домашнее поражение от «Монако» — 1:3.Класс сделает разницу«Страсбур» — «Монако». Прогноз и ставки на матч 29-го тура чемпионата Франции по футболу 9-го марта
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