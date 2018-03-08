Женезьо: Перед ответной встречей с ЦСКА я не беспокоюсь

«Доволен самоотдачей своей команды и, конечно, результатом. Нам есть, что совершенствовать, но мы на правильном пути.
Игроки выполнили все мои установки, были хороши в физическом плане. Причем надо учитывать, что состояние поля было далеко от идеального.
Выглядели лучше, чем в предыдущем матче в чемпионате Франции. Нужно быть увереннее в атаке, но перед ответной встречей я не беспокоюсь.
Сегодня здорово сыграл не только наш капитан и вратарь Лопеш, но и все остальные.
Я часто говорю команде, что если мы хотим быть похожи на клубы уровня "Реала", то у нас должен быть не один, а 11 или даже 14 капитанов», — приводит слова Женезьо «Спорт-Экспресс».
Напомним, ответный матч между «Лионом» и ЦСКА состоится в Лионе 15 марта.