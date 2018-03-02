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    РФПЛ. «Рубин» упустил победу над «Анжи», ЦСКА примет «Урал»

    Обзор матчей 21-го тура российской футбольной Премьер-лиги

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    «Анжи» – «Рубин»
    «Анжи» – «Рубин»
    Со 2 по 4 марта в российской Премьер-лиге пройдут матчи 21-го тура. Центральной станет встреча «Локомотива» и «Спартака».

    «Анжи» – «Рубин» 1:1

    «Анжи» сыграл вничью с «Рубином» в стартовом матче 21-го тура российской Премьер-лиги.

    Встреча, которая прошла в Каспийске, завершилась со счетом 1:1.

    Гости вышли вперед на 36-й минуте, когда Сердар Азмун здорово развернулся в борьбе с соперником на левом фланге и выполнил заброс в центр штрафной площади, где Ивелин Попов в касание отправил мяч в ворота.

    Хозяева отыгрались на первой компенсированной арбитром минуте ко второму тайму. Хуан Лескано с левого фланга ворвался в штрафную площадь и низом направил мяч в дальний угол.

    В турнирной таблице «Рубин» занимает 11-е место (24 очка), а «Анжи» — 14-е (20 очков).

    Чемпионат России. 21-й тур
    «Анжи» — «Рубин» — 1:1 (0:1)
    Голы: 0:1 – 36 Попов, 1:1 – 90+1 Лескано.«Анжи»: Лория, Полуяхтов, Брызгалов, Самарджич, Тетрашвили (Калмыков, 78), Антон, Данченко (Лескано, 89), Хубулов, Поку (Бакаев, 43), Будковский, Маркелов.«Рубин»: Джанаев, Кузьмин, Камболов, Гранат, Навас, Нобоа, Энаке, Могилевец, Подберезкин, Попов (Жемалетдинов, 89), Азмун (Карадениз, 73).Предупреждения: Камболов (18), Тетрашвили (33), Могилевец (37), Кузьмин (55), Будковский (64), Нобоа (77).

    ЦСКА – «Урал»

    3 марта, 14:00 мск

    «Зенит» – «Амкар»

    3 марта, 16:30 мск

    «Краснодар» – «Ростов»

    3 марта, 19:00 мск

    «СКА-Хабаровск» – «Тосно»

    4 марта, 11:00 мск

    «Уфа» – «Динамо» М

    4 марта, 14:00 мск

    «Локомотив» М – «Спартак» М

    4 марта, 16:30 мск

    «Арсенал» – «Ахмат»

    4 марта, 19:00 мск

    На что способен «Амкар» без Гаджиева?«Зенит» — «Амкар». Прогноз и ставки на матч 21-го тура чемпионата России по футболу 3 марта
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