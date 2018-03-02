РФПЛ. «Рубин» упустил победу над «Анжи», ЦСКА примет «Урал»

«Анжи» – «Рубин» 1:1

«Анжи» сыграл вничью с «Рубином» в стартовом матче 21-го тура российской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла в Каспийске, завершилась со счетом 1:1.

Гости вышли вперед на 36-й минуте, когда Сердар Азмун здорово развернулся в борьбе с соперником на левом фланге и выполнил заброс в центр штрафной площади, где Ивелин Попов в касание отправил мяч в ворота.

Хозяева отыгрались на первой компенсированной арбитром минуте ко второму тайму. Хуан Лескано с левого фланга ворвался в штрафную площадь и низом направил мяч в дальний угол.

В турнирной таблице «Рубин» занимает 11-е место (24 очка), а «Анжи» — 14-е (20 очков).

Чемпионат России. 21-й тур «Анжи» — «Рубин» — 1:1 (0:1) Голы: 0:1 – 36 Попов, 1:1 – 90+1 Лескано.«Анжи»: Лория, Полуяхтов, Брызгалов, Самарджич, Тетрашвили (Калмыков, 78), Антон, Данченко (Лескано, 89), Хубулов, Поку (Бакаев, 43), Будковский, Маркелов.«Рубин»: Джанаев, Кузьмин, Камболов, Гранат, Навас, Нобоа, Энаке, Могилевец, Подберезкин, Попов (Жемалетдинов, 89), Азмун (Карадениз, 73).Предупреждения: Камболов (18), Тетрашвили (33), Могилевец (37), Кузьмин (55), Будковский (64), Нобоа (77).

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