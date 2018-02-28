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    Сорокин: 1 марта будут сданы все стадионы ЧМ-2018, кроме одного

    Чемпионат мира по футболу-2018 Футбол России ФИФА
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    Алексей Сорокин
    На фото:Алексей Сорокин
    Председатель оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал готовность российских стадионов к чемпионату мира-2018.

    Как передает «ТАСС», по словам Сорокина, ФИФА не беспокоится за готовность стадионов.

    «В целом никаких тревожных настроений ни у нас, ни у наших коллег нет. Не секрет, что определенная задержка имеет место, но мы с российской стороны заверили, что все стадионы будут готовы к тестовым матчам, сданы к 1 марта, кроме арены в Самаре — она к 1 апреля. Сроки подтверждает специальный штаб, который был создан для контроля за строительством», — сказал Сорокин.

    «У всех определенные эмоции вызывают задержки стадиона в Самаре, но там отставание компенсируется очень сильно, мы видим, какими темпами ведутся работы, поэтому у нас нет сомнений, что стадион скоро будет сдан», — также отметил глава оргкомитета.

    Ранее стало известно, что «Екатеринбург Арена» введена в эксплуатацию.

    Чемпионат мира-2018 пройдет на двенадцати стадионах в одиннадцати городах России с 14 июня по 15 июля.

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