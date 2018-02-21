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    Каррера: Мы приехали в Бильбао, чтобы перевернуть игру

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    Массимо Каррера
    На фото:Массимо Каррера
    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями накануне игры с «Атлетиком».

    «Да, "Атлетик" начинает фаворитом. Но мы приехали не на прогулку, а для того, чтобы перевернуть игру.

    Это неправда, что Селихов не играл в Москве из-за проблем с лишним весом. Если бы отталкивался от веса, определяя состав, то даже не знаю, кто тогда играл бы. Селихов не играл просто потому, что я выбрал Реброва. Не надо писать все подряд.

    Критика – это часть футбола. И в первую очередь за результат отвечаю именно я, а не игроки. Мы провели работу над ошибками.

    Да, первый матч был так себе. Но признак сильной команды как раз в том, чтобы уметь встать с колен.

    Я не собираюсь выпускать 11 нападающих, это было бы глупо. Для начала нужно понять, как действует соперник. Я не думаю, что "Атлетик" будет стоять у своих ворот всей командой. Это не в стиле данного клуба.

    Не ошибаются только те, кто сидит на лавке. В голах виноваты не только защитники, но и нападающие, и центральная линия.

    Не обидно то, что первая команда России проигрывает тринадцатой Испании, потому что "Атлетик" – сильный клуб. Мы не должны стыдиться.

    К тому же в футболе вообще часто бывает, что побеждает команда, которая на бумаге слабее. Нужно уметь принимать поражения.

    В четверг будет непросто, придется рисковать. Игроки должны отдать 130 процентов сил, чтобы все перевернуть.

    Конечно, "Атлетику" помог тот факт, что команда в отличие от нас провела в этом году много официальных матчей.

    А что касается премьер-лиги, то нас ждет 10 финалов. И у нас есть шансы завоевать титул», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

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