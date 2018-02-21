Каррера: Мы приехали в Бильбао, чтобы перевернуть игру

Главный тренер «Спартака»поделился ожиданиями накануне игры с

«Да, "Атлетик" начинает фаворитом. Но мы приехали не на прогулку, а для того, чтобы перевернуть игру.

Это неправда, что Селихов не играл в Москве из-за проблем с лишним весом. Если бы отталкивался от веса, определяя состав, то даже не знаю, кто тогда играл бы. Селихов не играл просто потому, что я выбрал Реброва. Не надо писать все подряд.

Критика – это часть футбола. И в первую очередь за результат отвечаю именно я, а не игроки. Мы провели работу над ошибками.

Да, первый матч был так себе. Но признак сильной команды как раз в том, чтобы уметь встать с колен.

Я не собираюсь выпускать 11 нападающих, это было бы глупо. Для начала нужно понять, как действует соперник. Я не думаю, что "Атлетик" будет стоять у своих ворот всей командой. Это не в стиле данного клуба.

Не ошибаются только те, кто сидит на лавке. В голах виноваты не только защитники, но и нападающие, и центральная линия.

Не обидно то, что первая команда России проигрывает тринадцатой Испании, потому что "Атлетик" – сильный клуб. Мы не должны стыдиться.

К тому же в футболе вообще часто бывает, что побеждает команда, которая на бумаге слабее. Нужно уметь принимать поражения.

В четверг будет непросто, придется рисковать. Игроки должны отдать 130 процентов сил, чтобы все перевернуть.

Конечно, "Атлетику" помог тот факт, что команда в отличие от нас провела в этом году много официальных матчей.

А что касается премьер-лиги, то нас ждет 10 финалов. И у нас есть шансы завоевать титул», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».