«Валенсия» одержала победу в дерби с «Леванте»

«Валенсия» прервала неудачную серию из трех поражений подряд, набрала 43 очка и снова обошла в турнирной таблице «Реал», поднявшись на третье место. «Леванте» с 20 очками на 17-м месте.

В составе победителей отличились Санти Мина, Лусиано Виетто и Даниэл Парехо . За гостей гол забил Серхио Постиго .

«Валенсия» — «Леванте». Прогноз и ставки на матч 23-го тура чемпионата Испании 11-го февраля

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