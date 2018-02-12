«Валенсия» одержала победу в дерби с «Леванте»

В составе победителей отличились Санти Мина, Лусиано Виетто и Даниэл Парехо. За гостей гол забил Серхио Постиго.
«Валенсия» прервала неудачную серию из трех поражений подряд, набрала 43 очка и снова обошла в турнирной таблице «Реал», поднявшись на третье место. «Леванте» с 20 очками на 17-м месте.
Чемпионат Испании. 23-й тур
«Валенсия» — «Леванте» — 3:1 (1:1)
Голы: Мина, 17 (1:0). Постиго, 18 (1:1). Вьетто, 65 (2:1). Парехо, 89 — с пенальти (3:1).«Валенсия»: Нету, Монтойя, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Везу, Парехо, Кондогбья (Кокелен, 73), Солер (Максимович, 90+1), Вьетто (Дзадза, 79), Мина, Гонсалу Гедеш.«Леванте»: Ойер Оласабаль, Луна, Коке (Боатенг, 87), Постиго, Робер, Дукуре (Барди, 72), Кампанья, Моралес, Лукич (Рохер, 73), Паццини, Иви Лопес.Предупреждения: Робер, 13. Вьетто, 48. Мина, 57. Хосе Гайя, 72. Барди, 84. Постиго, 84. Луна, 88.