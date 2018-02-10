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    «Вильярреал» уступил «Алавесу»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В матче 23-го тура испанской Примеры «Вильярреал» потерпел домашнее поражение от «Алавеса» — 1:2.

    В составе гостей голами отметились Родригу Эли и Ибаи Гомес.

    Единственный мяч хозяев на счету Карлоса Бакки.

    Отметим, что на 66-й минуте встречи на поле появился российский полузащитник «желтой субмарины» Денис Черышев.

    После 23 туров «Вильярреал» — на пятом месте в турнирной таблице Ла лиги с 37 очками. «Алавес» занимает 16-ю строчку, набрав 25 очков.

    Чемпионат Испании. 23-й тур
    «Вильярреал» — «Алавес» — 1:2 (0:1)
    Голы: Эли, 39 (0:1). Гомес, 71 (0:2). Бакка, 77 (1:2).«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Хауме, Марио Гаспар, Виктор Руис, Альваро Гонсалес, Фуэго (Раба, 83), Тригерос, Пабло Форнальс (Черышев, 66), Бакка, Мартинес (Энес Унал, 58), Самуэль Кастильехо.«Алавес»: Пачеко, Алексис, Лагуардия, Эли, Дуарте, Томас Пина, Торрес, Перес (Ибаи Гомес, 69), Гвидетти (Собрино, 74), Эль-Хаддади (Марипан, 80), Педраса.Предупреждения: Бакка, 18. Лагуардия, 29. Дуарте, 54. Самуэль Кастильехо, 63. Гвидетти, 64. Хауме, 70. Пачеко, 85. Раба, 90+3.
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