«Вильярреал» уступил «Алавесу»

В составе гостей голами отметились Родригу Эли и Ибаи Гомес.
Единственный мяч хозяев на счету Карлоса Бакки.
Отметим, что на 66-й минуте встречи на поле появился российский полузащитник «желтой субмарины» Денис Черышев.
После 23 туров «Вильярреал» — на пятом месте в турнирной таблице Ла лиги с 37 очками. «Алавес» занимает 16-ю строчку, набрав 25 очков.
Чемпионат Испании. 23-й тур
«Вильярреал» — «Алавес» — 1:2 (0:1)
Голы: Эли, 39 (0:1). Гомес, 71 (0:2). Бакка, 77 (1:2).«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Хауме, Марио Гаспар, Виктор Руис, Альваро Гонсалес, Фуэго (Раба, 83), Тригерос, Пабло Форнальс (Черышев, 66), Бакка, Мартинес (Энес Унал, 58), Самуэль Кастильехо.«Алавес»: Пачеко, Алексис, Лагуардия, Эли, Дуарте, Томас Пина, Торрес, Перес (Ибаи Гомес, 69), Гвидетти (Собрино, 74), Эль-Хаддади (Марипан, 80), Педраса.Предупреждения: Бакка, 18. Лагуардия, 29. Дуарте, 54. Самуэль Кастильехо, 63. Гвидетти, 64. Хауме, 70. Пачеко, 85. Раба, 90+3.