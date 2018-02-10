«Вильярреал» уступил «Алавесу»

В матче 23-го тура испанской Примерыпотерпел домашнее поражение от— 1:2.

В составе гостей голами отметились Родригу Эли и Ибаи Гомес.

Единственный мяч хозяев на счету Карлоса Бакки.

Отметим, что на 66-й минуте встречи на поле появился российский полузащитник «желтой субмарины» Денис Черышев.

После 23 туров «Вильярреал» — на пятом месте в турнирной таблице Ла лиги с 37 очками. «Алавес» занимает 16-ю строчку, набрав 25 очков.