«Эйбар» вырвал победу у «Леганеса»

На 84-й минуте хозяева остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил греческий защитник Димитриос Сиовас.
А уже на четвертой компенсированной минуте защитник «Эйбара» Иван Рамис забил победный для своей команды гол.
После этого матча «Эйбар» на 6-м месте — 35 очков, а «Леганес» на 12-м месте — 29 очков.
Чемпионат Испании. 23-й тур
«Леганес» — «Эйбар» — 0:1 (0:0)
Гол: Рамис, 90+4 (0:1).«Леганес»: Куэльяр, Муньос, Рауль Гарсия, Тито, Сиовас, Омар (Эль-Жар, 59), Брашанац (Эрасо, 73), Габриэл, Херард Гумбау, Наранхо (Амрабат, 46), Герреро.«Эйбар»: Дмитрович, Рамис, Хосе Анхель, Арбилья, Диоп (Хоан Хордан, 80), Инуи (Алехо, 85), Пенья (Капа, 90+1), Дани Гарсия, Орельяна, Кике, Шарлес.Предупреждения: Габриэл, 70. Сиовас, 74. Муньос, 77. Шарлес, 80. Рамис, 90+5.Удаление: Сиовас (Леганес), 85.