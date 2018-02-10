«Эйбар» вырвал победу у «Леганеса»

В матче 23-го тура испанской Примерыпотерпел домашнее поражение от— 0:1.

На 84-й минуте хозяева остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил греческий защитник Димитриос Сиовас.

А уже на четвертой компенсированной минуте защитник «Эйбара» Иван Рамис забил победный для своей команды гол.

После этого матча «Эйбар» на 6-м месте — 35 очков, а «Леганес» на 12-м месте — 29 очков.