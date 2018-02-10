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    «Эйбар» вырвал победу у «Леганеса»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В матче 23-го тура испанской Примеры «Леганес» потерпел домашнее поражение от «Эйбара» — 0:1.

    На 84-й минуте хозяева остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил греческий защитник Димитриос Сиовас.

    А уже на четвертой компенсированной минуте защитник «Эйбара» Иван Рамис забил победный для своей команды гол.

    После этого матча «Эйбар» на 6-м месте — 35 очков, а «Леганес» на 12-м месте — 29 очков.

    Чемпионат Испании. 23-й тур
    «Леганес» — «Эйбар» — 0:1 (0:0)
    Гол: Рамис, 90+4 (0:1).«Леганес»: Куэльяр, Муньос, Рауль Гарсия, Тито, Сиовас, Омар (Эль-Жар, 59), Брашанац (Эрасо, 73), Габриэл, Херард Гумбау, Наранхо (Амрабат, 46), Герреро.«Эйбар»: Дмитрович, Рамис, Хосе Анхель, Арбилья, Диоп (Хоан Хордан, 80), Инуи (Алехо, 85), Пенья (Капа, 90+1), Дани Гарсия, Орельяна, Кике, Шарлес.Предупреждения: Габриэл, 70. Сиовас, 74. Муньос, 77. Шарлес, 80. Рамис, 90+5.Удаление: Сиовас (Леганес), 85.
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