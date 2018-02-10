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    «Боруссия» в Дортмунде обыграла «Гамбург»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Дортмундская «Боруссия» одержала домашнюю победу над «Гамбургом» (2:0) в матче 22-го тура немецкой Бундеслиги.

    Хозяева открыли счет на 49-й минуте. Пулишич справа ворвался в штрафную площадь и выдал великолепную передачу на Миши Батшуайи, которому оставалось попасть в пустые ворота.

    А на второй компенсированной минуте великолепный слаломный проход Шюррле по центру завершился точным пасом на Марио Гётце, который справа в касание пробил над голкипером в цель.

    После этого матча «Боруссия» с 37 очками на 2-м месте, а «Гамбург» на 17-м месте — 17 очков.

    Леверкузенский «Байер» в другом матче отчетного тура потерпел домашнее поражение от берлинской «Герты» со счетом 0:2.

    Счет на 43-й минуте открыл австрийский хавбек Валентин Лацаро, а на 58-й минуте ивуариец Саломон Калу поставил победную точку.

    После этого матча «Байер» с 35 очками на 5-м месте, а «Герта» на 11-м месте — 30 очков.

    Другие результаты

    «Хоффенхайм» – «Майнц» 4:2
    «Айнтрахт» Ф – «Кёльн» 4:2
    «Ганновер-96» – «Фрайбург» 2:1

    Отличится ли Батшуайи за «Боруссию» в Дортмунде?«Боруссия» Дортмунд — «Гамбург». Прогноз и ставки на матч 22-го тура немецкой Бундеслиги 10 февраля
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