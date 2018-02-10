«Боруссия» в Дортмунде обыграла «Гамбург»

Дортмундскаяодержала домашнюю победу над(2:0) в матче 22-го тура немецкой Бундеслиги.

Хозяева открыли счет на 49-й минуте. Пулишич справа ворвался в штрафную площадь и выдал великолепную передачу на Миши Батшуайи, которому оставалось попасть в пустые ворота.

А на второй компенсированной минуте великолепный слаломный проход Шюррле по центру завершился точным пасом на Марио Гётце, который справа в касание пробил над голкипером в цель.

После этого матча «Боруссия» с 37 очками на 2-м месте, а «Гамбург» на 17-м месте — 17 очков.

Леверкузенский «Байер» в другом матче отчетного тура потерпел домашнее поражение от берлинской «Герты» со счетом 0:2.

Счет на 43-й минуте открыл австрийский хавбек Валентин Лацаро, а на 58-й минуте ивуариец Саломон Калу поставил победную точку.

После этого матча «Байер» с 35 очками на 5-м месте, а «Герта» на 11-м месте — 30 очков.

Другие результаты

«Хоффенхайм» – «Майнц» 4:2

«Айнтрахт» Ф – «Кёльн» 4:2

«Ганновер-96» – «Фрайбург» 2:1