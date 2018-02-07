ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Хаддерсфилд» одолел «Бирмингем» в Кубке Англии

    Кубок Англии Футбол Англии Хаддерсфилд Таун Бирмингем
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В переигровке 1/16 финала Кубка Англии «Хаддерсфилд» на выезде обыграл «Бирмингем» — 4:1 в дополнительное время.

    Голы победителей в экстра-таймах на счету Стива Мунье, Райива ван ла Парра и Тома Инса, еще один мяч в свои ворота забил защитник хозяев Марк Робертс.

    За «Бирмингем» отличился Че Адамс.

    В следующем раунде команда примет «Манчестер Юнайтед» на своем поле.

    Кубок Англии. 1/16 финала. Переигровка
    «Бирмингем Сити» — «Хаддерсфилд» — 1:4 д.в. (0:0, 1:1, 0:3)
    Голы: Адамс, 52 (1:0). Робертс, 60 — в свои ворота (1:1). Мунье, 94 (1:2). ван Ла Парра, 97 (1:3). Инс, 106 (1:4). «Хаддерсфилд»: Лессль, Йергенсен Занка, Конголо, Смит (Хадергьонай, 46), Мэлоун (Леве, 95), Муй, Биллинг, Сабири (ван Ла Парра, 56), Инс, Мунье, Кванер (Сканнелл, 99).
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • АПЛ. «МанСити» упустил победу над «Бернли», «МЮ» победил «Хаддерсфилд», триллер на «Энфилде»
  • Подробности матчей 26-го тура чемпионата Англии по футболу
    •
  • АПЛ. «МанСити» обыграл «Вест Бромвич», «МЮ» уступил «Тоттенхэму», «Борнмут» разгромил «Челси»
  • Обзор матчей 25-го тура английской Премьер-лиги
    •
  • 31/01
    • «Ливерпуль» разгромил «Хаддерсфилд»
  • 28/01
    • «Челси» разгромил «Ньюкасл» в Кубке Англии
  • 28/01
    • «Манчестер Сити» одержал победу над «Кардиффом»
  • 28/01
    • «Ливерпуль» вылетел из Кубка Англии
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Жозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси» Александр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?Футболисты «Спартака»Кручу-верчу, изменить хочу. В РФПЛ будет новый лимитПресса и комментарии о новой инициативе по лимиту на легионеровЗлатан ИбрагимовичЧем занят шведский лев?Рассказываем, как проходит реабилитация Златана ИбрагимовичаФранческо ТоттиИз Рима с любовью: Тотти завершил игровую карьеруРеакция СМИ на уход легендарного форвардаКриштиану Роналду и Криштиану-младшийМногодетный отецВ семье Криштиану Роналду прибавление — опятьМирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей ЛуческуАлекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайнЗинедин Зидан и его очередной кубок чемпионовЗидан: секрет успеха и новые вызовыКак Зидану удалось войти в историю?
    Подробный разбор
  • Рыцари непечального образа
  • Реакция прессы на матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»
    •
  • Трансферный дайджест. 30 января – 5 февраля
  • Куда рвется Кришито, какой бразилец близок к «Спартаку», как разрешится ситуация с Шатовым и другие трансферные новости последних дней
    •
  • Стерлинг подвел измученный травмами «МанСити»
  • Реакция прессы на матч «Бернли» — «Манчестер Сити»
    •
  • Родные стены помогли. Суарес забил, «Барселона» не пропустила
  • СМИ – о победе каталонцев над «Валенсией» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании
    •
  • Дзюба падает, чтобы взлететь
  • Реакция прессы на переход форварда «Зенита» в тульский «Арсенал»
    •
  • «Барселона» потирает руки, глядя на «Челси»
  • Реакция прессы на матч «Челси» — «Борнмут»
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Лос-Анджелес» — фаворит в матче с «Эдмонтоном»
  • «Лос-Анджелес» — фаворит в матче с «Эдмонтоном»
  • 1,63
    •
  • «Рейнджерс» могут прервать серию неудач в игре с «Бостоном»
  • «Рейнджерс» — «Бостон». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 8 февраля
  • 1,86
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 01:30
    • «Байер» выбил «Вердер» из Кубка Германии
  • 01:16
    • Хет-трик Ди Марии помог ПСЖ разгромить «Сошо»
  • 00:59
    • «Суонси» отгрузил 8 мячей «Ноттс Каунти» в Кубке Англии
  • 00:29
    • «Лацио» продлил контракт с Луисом Альберто
  • 23:56
    • Малафеев: Шатовым интересовались европейские клубы
  • 23:40
    • Минспорта подало иски на 3 млрд рублей к подрядчикам стадионов ЧМ-2018
  • 22:52
    • «Зенит» подтвердил переход Шатова в «Краснодар»
  • 22:38
    • «Марсель» забил 9 голов в Кубке Франции
  • 22:20
    • «Бавария» вышла в полуфинал Кубка Германии, разгромив «Падерборн»
  • 21:53
    • Дубль Мусы помог ЦСКА разгромить «Эльче»
  • 21:40
    • Шалимов: Вопрос по Шатову решился, он прилетает завтра
  • 21:34
    • Молодёжная сборная России проиграла «Видеотону»
  • 21:22
    • «Краснодар» обыграл норвежский «Стрёмсгодсет»
  • 20:54
    • «Спартак» уступил «Интеру» и вылетел из Юношеской лиги УЕФА
  • 19:56
    • Руни рассказал, когда у «Тоттенхэма» возникнет проблема с Кейном
  • 19:39
    • Черчесов: Аршавина нет в списке кандидатов в сборную
  • Конте под угрозой отставки
  • Реакция прессы на матч «Уотфорд» — «Челси»
    • Вчера в 19:35
  • 19:25
    • «Арсенал» проиграл тбилисскому «Динамо» с незасчитанным голом Дзюбы
  • 18:32
    • СМИ: Абрамович готов уволить Конте в ближайшее время
  • 18:13
    • Куман возглавил сборную Нидерландов
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус