«Хаддерсфилд» одолел «Бирмингем» в Кубке Англии

В переигровке 1/16 финала Кубка Англиина выезде обыграл— 4:1 в дополнительное время.

Голы победителей в экстра-таймах на счету Стива Мунье, Райива ван ла Парра и Тома Инса, еще один мяч в свои ворота забил защитник хозяев Марк Робертс.

За «Бирмингем» отличился Че Адамс.

В следующем раунде команда примет «Манчестер Юнайтед» на своем поле.