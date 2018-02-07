«Хаддерсфилд» одолел «Бирмингем» в Кубке Англии

Голы победителей в экстра-таймах на счету Стива Мунье, Райива ван ла Парра и Тома Инса, еще один мяч в свои ворота забил защитник хозяев Марк Робертс.
За «Бирмингем» отличился Че Адамс.
В следующем раунде команда примет «Манчестер Юнайтед» на своем поле.
Кубок Англии. 1/16 финала. Переигровка
«Бирмингем Сити» — «Хаддерсфилд» — 1:4 д.в. (0:0, 1:1, 0:3)
Голы: Адамс, 52 (1:0). Робертс, 60 — в свои ворота (1:1). Мунье, 94 (1:2). ван Ла Парра, 97 (1:3). Инс, 106 (1:4). «Хаддерсфилд»: Лессль, Йергенсен Занка, Конголо, Смит (Хадергьонай, 46), Мэлоун (Леве, 95), Муй, Биллинг, Сабири (ван Ла Парра, 56), Инс, Мунье, Кванер (Сканнелл, 99).