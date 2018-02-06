«Марсель» забил 9 голов в Кубке Франции

По хет-трику в составе провансальской команды оформили нападающий Константинос Митроглу и полузащитник Лукас Окампос, с пенальти забивали Димитри Пайет и Клинтон Н'Джие, ещё один мяч на счету Луиса Густаво.
В другой встрече «Осер», также представляющий лигу 2, разгромлен дома «Ле Эрбье» из третьего по силе дивизиона — 0:3.
Кубок Франции. 1/4 финала
«Бур-ан-Бресс-Перонна» — «Марсель» — 0:9 (0:5)
Голы: Луиз Густаву, 10 (0:1). Пайет, 13 — с пенальти (0:2). Окампос, 16 (0:3). Митроглу, 20 (0:4). Митроглу, 40 (0:5). Окампос, 48 (0:6). Окампос, 71 (0:7). Митроглу, 81 (0:8). Нжи, 89 — с пенальти (0:9).