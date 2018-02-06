«Марсель» забил 9 голов в Кубке Франции

В матче 1/8 финала Кубка Францииразгромилиз Лиги 2 со счетом 9:0.

По хет-трику в составе провансальской команды оформили нападающий Константинос Митроглу и полузащитник Лукас Окампос, с пенальти забивали Димитри Пайет и Клинтон Н'Джие, ещё один мяч на счету Луиса Густаво.

В другой встрече «Осер», также представляющий лигу 2, разгромлен дома «Ле Эрбье» из третьего по силе дивизиона — 0:3.