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    Мексика переиграла Боснию и Герцеговину

    Товарищеские матчи Сборная Мексики Сборная Боснии и Герцеговины
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Сборная Мексики одержала победу над командой Боснии и Герцеговины в товарищеском матче.

    Встреча, прошедшая в среду в Сан-Антонио, завершилась со счетом 1:0 в пользу мексиканцев. Единственный гол на 65-й минуте забил Уго Айала.

    США и Босния и Герцеговина сыграли вничью

    Сборная Мексики летом сыграет на чемпионате мира, который пройдет в России. Боснийцы не сумели отобраться на мундиаль.

    Товарищеский матч
    Мексика — Босния и Герцеговина — 1:0 (0:0)
    Гол: Айала, 65.Мексика: Кота, Айала, Аланис (Араухо, 46), Родригес Аланис, Молина (Х.дос Сантос, 46), Э.Эрнандес (Гонсалес, 57), Пинеда (Акино, 46), Дж.дос Сантос (Хор.Эрнандес, 46), Вела, Гальярдо, Мартин (Писарро, 73).Босния и Герцеговина: Шехич (Пирич, 46), Граовац, Д.Тодорович, Медуньянин, Томич (Беширевич, 46), Закарич (О.Тодорович, 64), Бекич, Сарич (Шечерович, 75), Лончар, Ахметович (Колич, 73), Менало (Чавар, 66).Предупреждения: Аланис, 18. Бекич, 42. Беширевич, 61. Удаление: Бекич (Б), 83.
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