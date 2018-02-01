Мексика переиграла Боснию и Герцеговину

Сборнаяодержала победу над командойв товарищеском матче.

Встреча, прошедшая в среду в Сан-Антонио, завершилась со счетом 1:0 в пользу мексиканцев. Единственный гол на 65-й минуте забил Уго Айала.

США и Босния и Герцеговина сыграли вничью

Сборная Мексики летом сыграет на чемпионате мира, который пройдет в России. Боснийцы не сумели отобраться на мундиаль.