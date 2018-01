Сборныесыграли вничью в товарищеском матче, который прошел в Карсоне, — 0:0.

Боснийский полузащитник Харис Медуньянин не смог реализовать пенальти на 53-й минуте.

В составе гостей первый тайм отыграл бывший нападающий «Ростова», «Волги» и «Энергомаша» Мерсудин Ахметович.

Back and forth we go. What we've seen in #USAvBIH so far ⤵️ pic.twitter.com/DgUtANHYNt