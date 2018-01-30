Семак хотел бы видеть в «Уфе» Шатова и Новосельцева

Главный тренер «Уфы»заявил, что не знает, усилится ли команда во время зимнего трансферного окна.

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«Я не знаю, сможем ли мы зимой укрепиться. Надо разговаривать с генеральным директором, после этого будет понимание.

Но усиление, безусловно, нужно. В каждой линии. Без приобретений прогрессировать невозможно. Более того, сложно удержать и завоеванные позиции.

Не скажу про Дзюбу. Но Олега Шатова и Ивана Новосельцева я в команде хотел бы видеть. Впрочем, никаких конкретных предложений мы не делали. По многим причинам "Уфе" пока сложно конкурировать с другими командами Премьер-лиги», — передает слова специалиста «Советский спорт».