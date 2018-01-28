«Зенит» разгромил «Гуанчжоу Эвергранд»

Питерскийразгромил китайский(4:1) в товарищеском матче на сборе в Дубае.

Голами отметились Себастьян Дриусси, Александр Кокорин, Антон Заболотный и Денис Терентьев.

Для команды Роберто Манчини это третья крупная победа в 2018 году. Ранее они обыграли «Славию» (5:1) и «Копенганен» (5:0).