ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Божович не знал, что Габулов уйдет в «Брюгге»

    Арсенал Тула РФПЛ Футбол России Трансферы Брюгге Календарь РФПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Миодраг Божович и Игорь Обухов
    На фото:Миодраг Божович и Игорь Обухов
    Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал переход вратаря Владимира Габулова в «Брюгге».

    «О том, что Габулов уходит в "Брюгге", я узнал от спортивного директора уже постфактум. Не успел даже с ним попрощаться. Не поднимали тему вратарей до недавнего момента. Мы подписали молодого вратаря Обухова — это будущее. Но основным в заключительном отрезке будет Михаил Левашов. Он хороший вратарь, местный парень, который до этого просто получал мало игрового времени. Не вижу причин, почему ему сейчас не дать шанс.

    Обухов: Рад, что оказался в таком сильном клубе, как "Арсенал"

    Умение Габулова строить атаки дальними передачами было важной составляющей нашей игры, и "Арсенал" много потеряет в данном компоненте после его ухода. В современном футболе вратарь 70% времени играет ногами и только 30% – руками. Для нас это важно, но такой навык можно развить», — передает слова Божовича «Чемпионат».

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Разогрев на Средиземном море. Команда Карпина обосновалась в Белеке
  • Рассказываем о том, как проходит подготовка «Ростова» ко второй части сезона
    •
  • Видич на полгода. Кто пришел в «Спартак»
  • Представляем новичка «Спартака»
    •
  • 28/01
    • Божович: Новосельцев не пенсионер, смогу ему помочь
  • 28/01
    • Божович: Не думаю, что Дзюба задвинет Джорджевича в запас
  • 27/01
    • «Краснодар» проведет три контрольных матча на сборе в Испании
  • 27/01
    • Дзюба и Новосельцев сегодня могут перейти в тульский «Арсенал»
  • 27/01
    • Максимович прибыл в расположение «Спартака»
  • 27/01
    • Александр Анюков продлил контракт с «Зенитом»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Жозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси» Презентация новой формыНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18Тео ЭрнандесТео Эрнандес в «Реале». Вопрос с левым флангом решен на несколько лет впередВсе о французском новичке мадридского «Реала»Диего Симеоне будет крайне сложно снова преуспеть с «Атлетико»«Атлетико»: закат эпохиКак оценивать сезон «Атлетико», и каковы перспективы клуба?Использование VARСистема VAR: быть или не быть – вот в чем вопросРеакция на тестирование видеопомощи арбитру на Кубке КонфедерацийФранческо ТоттиИз Рима с любовью: Тотти завершил игровую карьеруРеакция СМИ на уход легендарного форвардаИгорь АкинфеевТрагедия АкинфееваСМИ о результативной ошибке лучшего вратаря страныКриштиану Роналду и Криштиану-младшийМногодетный отецВ семье Криштиану Роналду прибавление — опятьКакаКака: From hero to zeroВспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»
    Подробный разбор
  • Кризис на паузе. «Реал» избавляется от давления
  • СМИ – о победе «сливочных» над «Валенсией»
  • Видич на полгода. Кто пришел в «Спартак»
  • Представляем новичка «Спартака»
    •
  • Точку ставить рано. Погребняк против «Динамо»
  • Московский клуб планирует расстаться с нападающим
    •
  • Зидан подводит себя к отставке
  • Реакция прессы на матч «Реал» — «Леганес»
    •
  • УЕФА снова пытается спасти футбол
  • Грядут очередные инициативы УЕФА по регулированию финансовой жизни клубов
    •
  • «Спартак»: без новичков и с потерями
  • Последние трансферные слухи о московском «Спартаке»
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. «Наполи» — снова в лидерах
  • Прогнозы и ставки на футбол 28 января
  • 9,66
    •
  • Прервет ли «Детройт» серию поражений в Кливленде?
  • «Кливленд» — «Детройт». Прогноз и ставки на матч Национальной баскетбольной ассоциации 29 января
  • 1,85
    •
    Футбол. Лента новостей
  • Разогрев на Средиземном море. Команда Карпина обосновалась в Белеке
  • Рассказываем о том, как проходит подготовка «Ростова» ко второй части сезона
    • 13:23
  • 12:33
    • Хави Грасия: Не понимаю, что пели фанаты «Уотфорда»
  • 11:53
    • «Штутгарт» уволил главного тренера
  • 11:27
    • «Роснефть» станет спонсором «Ангушта»
  • 11:17
    • Божович: Не думаю, что Дзюба задвинет Джорджевича в запас
  • 11:02
    • Сын Ривалдо и экс-игрок «Зари» перешли в «Левски»
  • 10:48
    • Защитнику «Вест Хэма» грозит шестиматчевая дисквалификация
  • 10:39
    • Неймар подарил футболку хавбеку «Тосно»
  • 10:24
    • Конте: Я способен видеть далеко вперед, не только на 10 метров
  • 10:14
    • УЕФА может запретить играть головой на детском уровне
  • 10:05
    • Рауш чувствует, что попал в большой клуб
  • 09:56
    • Гвардиола: Для борьбы за 4 трофея нужны 22 топ-игрока, у «Сити» нет таких денег
  • 09:27
    • Семин: Не хватает суперответственности в обороне
  • 08:33
    • Неймар не собирается в «Реал»
  • 08:22
    • Божович: Новосельцев не пенсионер, смогу ему помочь
  • 08:03
    • Ари: Колено не болит. Я счастлив
  • 00:53
    • «Ливерпуль» вылетел из Кубка Англии
  • 00:43
    • «Ювентус» продлил победную серию до шести матчей
  • Примера. «Реал» победил в гостях у «Валенсии», «Барселона» примет «Алавес»
  • Обзор матчей 21-го тура чемпионата Испании по футболу
    • 00:36
  • 00:34
    • «Вильярреал» на своем поле обыграл «Реал Сосьедад»
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус