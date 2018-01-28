Божович не знал, что Габулов уйдет в «Брюгге»

Главный тренер тульского «Арсенала»прокомментировал переход вратаряв «Брюгге».

«О том, что Габулов уходит в "Брюгге", я узнал от спортивного директора уже постфактум. Не успел даже с ним попрощаться. Не поднимали тему вратарей до недавнего момента. Мы подписали молодого вратаря Обухова — это будущее. Но основным в заключительном отрезке будет Михаил Левашов. Он хороший вратарь, местный парень, который до этого просто получал мало игрового времени. Не вижу причин, почему ему сейчас не дать шанс.

Обухов: Рад, что оказался в таком сильном клубе, как "Арсенал"

Умение Габулова строить атаки дальними передачами было важной составляющей нашей игры, и "Арсенал" много потеряет в данном компоненте после его ухода. В современном футболе вратарь 70% времени играет ногами и только 30% – руками. Для нас это важно, но такой навык можно развить», — передает слова Божовича «Чемпионат».