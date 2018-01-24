«Барселона» объявила об уходе Маскерано

Аргентинецпокинул «Барселону», сообщается на официальном сайте испанского клуба.

Проводы игрока состоятся в среду. В мероприятии примут участие президент клуба Хосеп Бартомеу и игроки основной команды каталонцев.

Ранее сообщалось, что 33-летний футболист принял решение перебраться в команду китайской Суперлиги «Хэбэй Чайна Форчун».

Маскерано перешел в «Барселону» в 2010 году из «Ливерпуля». Вместе с «сине-гранатовыми» защитник четырежды стал чемпионом Испании, четыре раза выиграл Кубок и трижды — Суперкубок страны, по два раза — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

«Барселона» продлила контракт с полузащитником

В активе Маскерано 141 матч и 3 гола за сборную Аргентины, в стане которой он становился вице-чемпионом мира в 2014 году. Кроме того, он является двукратным олимпийским чемпионом (2004 и 2008).