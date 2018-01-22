«Барселона» разгромила «Бетис»

В матче 20-го тура испанской Примерыпотерпел домашнее поражение отсо счетом 0:5.

Счет в матче был открыт на 59-й минуте. Суарес вовремя сделал проникающий пас на ход Ивану Ракитичу, который выскочил на свидание с Аданом и покатил мяч мимо голкипера в ворота.

На 64-й минуте Бускетс накрыл соперника на чужой половине поля и сразу же выдал проникающий пас через центр на Лионеля Месси, который избежал офсайда и пробил в дальний угол.

На 69-й минуте счет стал крупным. Месси сыграл направо на Ракитича, который сделал навес в центр штрафной, откуда Луис Суарес с лёта пробил в правый угол.

На 80-й минуте идеальный диагональный пас Суареса нашёл впереди Лионеля Месси, который ворвался в штрафную, смещением влево ушёл от защитников и пробил в ближний угол.

А на 89-й минуте Месси через центр подбежал к штрафной «Бетиса» и отыграл налево на свободного Луиса Суареса, который с ходу пробил в ближнюю девятку.

После этого матча «Барселона» лидирует с 54 очками, а «Бетис» с 11 очками на 27-м месте.