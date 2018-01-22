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    «Барселона» разгромила «Бетис»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В матче 20-го тура испанской Примеры «Бетис» потерпел домашнее поражение от «Барселоны» со счетом 0:5.

    Счет в матче был открыт на 59-й минуте. Суарес вовремя сделал проникающий пас на ход Ивану Ракитичу, который выскочил на свидание с Аданом и покатил мяч мимо голкипера в ворота.

    На 64-й минуте Бускетс накрыл соперника на чужой половине поля и сразу же выдал проникающий пас через центр на Лионеля Месси, который избежал офсайда и пробил в дальний угол.

    На 69-й минуте счет стал крупным. Месси сыграл направо на Ракитича, который сделал навес в центр штрафной, откуда Луис Суарес с лёта пробил в правый угол.

    На 80-й минуте идеальный диагональный пас Суареса нашёл впереди Лионеля Месси, который ворвался в штрафную, смещением влево ушёл от защитников и пробил в ближний угол.

    А на 89-й минуте Месси через центр подбежал к штрафной «Бетиса» и отыграл налево на свободного Луиса Суареса, который с ходу пробил в ближнюю девятку.

    После этого матча «Барселона» лидирует с 54 очками, а «Бетис» с 11 очками на 27-м месте.

    Чемпионат Испании. 20-й тур
    «Бетис» — «Барселона» — 0:5 (0:0)
    Голы: Ракитич, 59 (0:1). Месси, 64 (0:2). Луис Суарес, 69 (0:3). Месси, 80 (0:4). Луис Суарес, 89 (0:5). «Бетис»: Адан, Франсис Герреро, Манди, Феддаль, Дурмиси, Хоакин, Хави Гарсия (Будебуз, 77), Гуардадо, Руис (Камараса, 88), Тельо, Леон (Рубен Кастро, 73).«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Фермален (Юмтити, 43), Жорди Альба, Серхи Роберто, Бускетс (Деулофеу, 81), Ракитич, Андре Гомеш (Паулинью, 65), Месси, Луис Суарес.Предупреждения: Андре Гомеш, 21. Дурмиси, 51. Луис Суарес, 67. Феддаль, 67.
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