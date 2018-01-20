Гол Черышева помог «Вильярреалу» победить «Леванте»

«Желтая субмарина» открыла счет на 26-й минуте, когда Мануэль Тригерос реализовал пенальти.
На 50-й минуте отличился россиянин Денис Черышев, который на дальней штанге замкнул прострел Энеса Унала.
Россиянин покинул поле на 65-й минуте, уступив свое место Даниэлю Рабе.
Гости сократили отставание уже в компенсированное время усилиями Рохера, реализовавшего пенальти.
«Вильярреал» поднялся на четвертое место в турнирной таблице (34 очка). «Леванте» идет 16-м (18 очков).
Чемпионат Испании. 20-й тур
«Вильярреал» — «Леванте» — 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – 26, пенальти Тригерос, 2:0 – 50 Черышев, 2:1 – 90+4, пенальти Марти.«Вильярреал»: Асенхо, Альваро Гонсалес, Марио Гаспар, Коста, Бонера, Форнальс (Герра, 86), Родри Эрнандес, Кастильехо (Мартинес, 75), Тригерос, Черышев (Раба, 65), Унал.«Леванте»: Оласабаль, Коке, Луна, Постиго, Робер, Лерма, Моралес, Лукич (Иви Лопес, 53), Дукуре (Кампанья, 76), Джейсон (Марти, 64), Боатенг.Предупреждения: Лукич (31), Коста (39), Постиго (64), Альваро Гонсалес (87).