Гол Черышева помог «Вильярреалу» победить «Леванте»

«Вильярреал» поднялся на четвертое место в турнирной таблице (34 очка). «Леванте» идет 16-м (18 очков).

Гости сократили отставание уже в компенсированное время усилиями Рохера , реализовавшего пенальти.

Россиянин покинул поле на 65-й минуте, уступив свое место Даниэлю Рабе .

На 50-й минуте отличился россиянин Денис Черышев , который на дальней штанге замкнул прострел Энеса Унала .

«Желтая субмарина» открыла счет на 26-й минуте, когда Мануэль Тригерос реализовал пенальти.

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