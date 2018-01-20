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    «Байер» набрал три очка в матче с «Хоффенхаймом»

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    Футболисты «Байера»
    На фото:Футболисты «Байера»
    «Байер» одержал победу над «Хоффенхаймом» в выездном матче 19-го тура немецкой Бундеслиги.

    Встреча, которая прошла на «Райн-Некар-Арене», завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

    На 43-й минуте Леон Бэйли вывел гостей вперед. Спустя шесть минут после начала второго тайма Юлиан Баумгартлингер удвоил преимущество «аптекарей». На 70-й минуте Лукас Аларио довел счет до разгромного.

    Хозяева смогли ответить единственным точным ударом в исполнении Адама Салаи на 86-й минуте. Однако последнее слово все равно осталось за леверкузенцами – в компенсированное время Аларио оформил дубль.

    «Байер» поднялся на второе место в турнирной таблице (31 очко), «Хоффенхайм» идет девятым (27 очков).

    Другие результаты:

    «Боруссия» М – «Аугсбург» — 2:0
    «Вольфсбург» — «Айнтрахт» — 1:3
    «Майнц» — «Штутгарт» — 3:2
    «Фрайбург» — «Лейпциг» — 2:1

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