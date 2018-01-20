«Байер» набрал три очка в матче с «Хоффенхаймом»

одержал победу надв выездном матче 19-го тура немецкой Бундеслиги.

Встреча, которая прошла на «Райн-Некар-Арене», завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

На 43-й минуте Леон Бэйли вывел гостей вперед. Спустя шесть минут после начала второго тайма Юлиан Баумгартлингер удвоил преимущество «аптекарей». На 70-й минуте Лукас Аларио довел счет до разгромного.

Хозяева смогли ответить единственным точным ударом в исполнении Адама Салаи на 86-й минуте. Однако последнее слово все равно осталось за леверкузенцами – в компенсированное время Аларио оформил дубль.

«Байер» поднялся на второе место в турнирной таблице (31 очко), «Хоффенхайм» идет девятым (27 очков).

Другие результаты:

«Боруссия» М – «Аугсбург» — 2:0

«Вольфсбург» — «Айнтрахт» — 1:3

«Майнц» — «Штутгарт» — 3:2

«Фрайбург» — «Лейпциг» — 2:1