Пеле доставлен в больницу из-за истощения

Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборнойгоспитализирован после того, как потерял сознание, сообщает Рейтер со ссылкой на пресс-службу Ассоциации футбольных журналистов (FWA).

Как отмечается в сообщении ассоциации 77-летний бразилец прошел необходимые тесты, в ходе которых было выявлено сильное истощение. Врачи продолжают наблюдать за состоянием здоровья Пеле, его жизни ничего не угрожает.

Пеле в последние годы лечился от болезни почек, а также перенес операцию на тазобедренном суставе. «Король футбола» 1 декабря посетил церемонию жеребьевки финальной части чемпионата мира-2018 в России, которая прошла в Москве, и появился на сцене Кремлевского дворца в инвалидном кресле.