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    «Волгарь» представил нового главного тренера

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    «Волгарь» представил нового главного тренера
    На фото:«Волгарь» представил нового главного тренера
    «Волгарь» представил нового рулевого основной команды. Главным тренером команды стал Андраник Бабаян, сменивший Юрия Газзаева. Ранее он работал старшим тренером в штабе «бело-синих».

    «Вчера Юрий Фарзунович в телефонном разговоре с министром спорта, со мной высказал своё пожелание покинуть "Волгарь". Есть готовая кандидатура на пост главного тренера. К этому человеку есть полное доверие со стороны руководства клуба и области. Всё обсуждено. Другие варианты даже не рассматривались. Новый главный тренер с сегодняшнего дня – Андраник Александрович Бабаян», — цитирует руководителя «Волгаря» Дениса Саблина пресс-служба клуба.

    Во время своей игровой карьеры, Бабаян был известным футболистом «Волгаря» и одним из любимцев болельщиков.

    Напомним, сейчас «Волгарь» проводит первый сбор из череды трёх сборов, предваряющих весеннюю стадию сезона ФНЛ. Футболисты работают в Астрахани в двухразовом режиме. Уже в эти выходные текущая часть подготовительного цикла завершится очередным контрольным матчем.

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