«Волгарь» представил нового главного тренера

представил нового рулевого основной команды. Главным тренером команды стал, сменивший. Ранее он работал старшим тренером в штабе «бело-синих».

«Вчера Юрий Фарзунович в телефонном разговоре с министром спорта, со мной высказал своё пожелание покинуть "Волгарь". Есть готовая кандидатура на пост главного тренера. К этому человеку есть полное доверие со стороны руководства клуба и области. Всё обсуждено. Другие варианты даже не рассматривались. Новый главный тренер с сегодняшнего дня – Андраник Александрович Бабаян», — цитирует руководителя «Волгаря» Дениса Саблина пресс-служба клуба.

Во время своей игровой карьеры, Бабаян был известным футболистом «Волгаря» и одним из любимцев болельщиков.

Напомним, сейчас «Волгарь» проводит первый сбор из череды трёх сборов, предваряющих весеннюю стадию сезона ФНЛ. Футболисты работают в Астрахани в двухразовом режиме. Уже в эти выходные текущая часть подготовительного цикла завершится очередным контрольным матчем.