«МЮ» крупно обыграл «Сток Сити»

Хозяева открыли счет уже на 9-й минуте. Погба выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Валенсия принял мяч, сместился немного в центр и выполнил удар в дальний угол ворот.
На 38-й минуте Лукаку с правого фланга выполнил передачу на Погба, Поль быстро перевёл мяч на Антони Марсьяля, который пробил под перекладину из-за пределов штрафной площади.
А на 73-й минуте Марсьяль выполнил передачу в центр штрафной площади «Стока», Ромелу Лукаку принял мяч и уверенно отправил его в угол ворот.
После этого матча «МЮ» с 50 очками на 2-м месте, на 12 очков отставая от «МанСити». «Сток Сити» на 18-м месте — 20 очков.
Чемпионат Англии. 23-й тур
«Манчестер Юнайтед» — «Стоук Сити» — 3:0 (2:0)
Голы: Валенсия, 9 (1:0). Марсьяль, 38 (2:0). Лукаку, 72 (3:0).«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Валенсия, Джоунс, Смоллинг, Шоу, Мата (Мактоминэй, 83), Матич, Погба, Лингард (Феллаини, 80), Марсьяль (Рэшфорд, 80), Лукаку.«Стоук Сити»: Батленд, Бауэр, Зума, Мартинс Инди, Таймон (Виммер, 46), Шачири, Флетчер, Аллен, Айленд, Шупо-Мотинг (Собхи, 61), Крауч (Диуф, 70).Предупреждения: Лингард, 63. Лукаку, 67. Айленд, 68.