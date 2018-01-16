«МЮ» крупно обыграл «Сток Сити»

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На фото: Фрагмент матча uefa.com

В матче 23-го тура Английской Премьер-лигиодержал домашнюю победу над— 3:0.

Хозяева открыли счет уже на 9-й минуте. Погба выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Валенсия принял мяч, сместился немного в центр и выполнил удар в дальний угол ворот.

На 38-й минуте Лукаку с правого фланга выполнил передачу на Погба, Поль быстро перевёл мяч на Антони Марсьяля, который пробил под перекладину из-за пределов штрафной площади.

А на 73-й минуте Марсьяль выполнил передачу в центр штрафной площади «Стока», Ромелу Лукаку принял мяч и уверенно отправил его в угол ворот.

После этого матча «МЮ» с 50 очками на 2-м месте, на 12 очков отставая от «МанСити». «Сток Сити» на 18-м месте — 20 очков.