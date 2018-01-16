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    «МЮ» крупно обыграл «Сток Сити»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В матче 23-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» одержал домашнюю победу над «Сток Сити» — 3:0.

    Хозяева открыли счет уже на 9-й минуте. Погба выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Валенсия принял мяч, сместился немного в центр и выполнил удар в дальний угол ворот.

    На 38-й минуте Лукаку с правого фланга выполнил передачу на Погба, Поль быстро перевёл мяч на Антони Марсьяля, который пробил под перекладину из-за пределов штрафной площади.

    А на 73-й минуте Марсьяль выполнил передачу в центр штрафной площади «Стока», Ромелу Лукаку принял мяч и уверенно отправил его в угол ворот.

    После этого матча «МЮ» с 50 очками на 2-м месте, на 12 очков отставая от «МанСити». «Сток Сити» на 18-м месте — 20 очков.

    Чемпионат Англии. 23-й тур
    «Манчестер Юнайтед» — «Стоук Сити» — 3:0 (2:0)
    Голы: Валенсия, 9 (1:0). Марсьяль, 38 (2:0). Лукаку, 72 (3:0).«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Валенсия, Джоунс, Смоллинг, Шоу, Мата (Мактоминэй, 83), Матич, Погба, Лингард (Феллаини, 80), Марсьяль (Рэшфорд, 80), Лукаку.«Стоук Сити»: Батленд, Бауэр, Зума, Мартинс Инди, Таймон (Виммер, 46), Шачири, Флетчер, Аллен, Айленд, Шупо-Мотинг (Собхи, 61), Крауч (Диуф, 70).Предупреждения: Лингард, 63. Лукаку, 67. Айленд, 68.
    Голы припозднятся«Манчестер Юнайтед» — «Сток Сити». Прогноз и ставки на матч 23-го тура английской Премьер-лиги 15 января
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