«Кельн» вырвал победу у «Боруссии» из Менхенгладбаха

В турнирной таблице «Боруссия» занимает шестое место (28 очков), а «Кельн» — 18-е (9 очков).

Однако последнее слово все же осталось за хозяевами. На пятой компенсированной арбитром минуте ко второму тайму гол забил Симон Теродде с передачи Константина Рауша .

Гости отыгрались на 69-й минуте, когда отличился бразильский форвард Раффаэл .

Встреча, которая прошла на стадионе «Райн-Энерги», завершилась со счетом 2:1.

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