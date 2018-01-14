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    «Кельн» вырвал победу у «Боруссии» из Менхенгладбаха

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    «Кельн» одержал победу над менхенгладбахской «Боруссией» в домашнем матче 18-го тура немецкой Бундеслиги.

    Встреча, которая прошла на стадионе «Райн-Энерги», завершилась со счетом 2:1.

    На 34-й минуте точный удар нанес Фредерик Соренсен, принеся хозяевам поля минимальный перевес.

    Гости отыгрались на 69-й минуте, когда отличился бразильский форвард Раффаэл.

    Однако последнее слово все же осталось за хозяевами. На пятой компенсированной арбитром минуте ко второму тайму гол забил Симон Теродде с передачи Константина Рауша.

    В турнирной таблице «Боруссия» занимает шестое место (28 очков), а «Кельн» — 18-е (9 очков).

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