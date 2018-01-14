«Кельн» вырвал победу у «Боруссии» из Менхенгладбаха

Встреча, которая прошла на стадионе «Райн-Энерги», завершилась со счетом 2:1.
На 34-й минуте точный удар нанес Фредерик Соренсен, принеся хозяевам поля минимальный перевес.
Гости отыгрались на 69-й минуте, когда отличился бразильский форвард Раффаэл.
Однако последнее слово все же осталось за хозяевами. На пятой компенсированной арбитром минуте ко второму тайму гол забил Симон Теродде с передачи Константина Рауша.
В турнирной таблице «Боруссия» занимает шестое место (28 очков), а «Кельн» — 18-е (9 очков).