«Реал» в Мадриде проиграл «Вильярреалу»

Мадридскийпотерпел домашнее поражение от(0:1) в матче 19-го тура испанской Примеры.

Единственный мяч был забит на 87-й минуте. Черышев начал атаку «Вильярреала», сделав скидку у своей штрафной, партнёры разогнали атаку пасом на ход Денису, а русский хавбек прострелил на свободного Унала. Турок не сумел переиграть Наваса один в один, но после отскока по высокой дуге издали пробил Пабло Форнальс.

После этого матча «Реал» с 32 очками на 4-м месте, а «Вильярреал» с 31 очком на 5-м месте.