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    «Реал» в Мадриде проиграл «Вильярреалу»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Мадридский «Реал» потерпел домашнее поражение от «Вильярреала» (0:1) в матче 19-го тура испанской Примеры.

    Единственный мяч был забит на 87-й минуте. Черышев начал атаку «Вильярреала», сделав скидку у своей штрафной, партнёры разогнали атаку пасом на ход Денису, а русский хавбек прострелил на свободного Унала. Турок не сумел переиграть Наваса один в один, но после отскока по высокой дуге издали пробил Пабло Форнальс.

    После этого матча «Реал» с 32 очками на 4-м месте, а «Вильярреал» с 31 очком на 5-м месте.

    Чемпионат Испании. 19-й тур
    «Реал Мадрид» – «Вильярреал» — 0:1 (0:0, 0:1)
    Гол: 0:1 – 87 Форнальс. «Реал Мадрид»: Навас, Варан, Марсело, Карвахаль, Начо, Иско (Васкес, 70), Каземиро, Модрич, Кроос, Бэйл (Асенсио, 70), Роналду. «Вильярреал»: Асенхо, Альваро Гонсалес, Коста, Марио Гаспар, Бонера, Форнальс, Родри Эрнандес, Тригерос, Кастильехо (Рукавина, 83), Раба (Черышев, 46), Бакка (Унал, 76). Предупреждения: Бакка (44), Карвахаль (58), Васкес (89).
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