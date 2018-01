В Гане появилась еще одна сомнительная скульптура футболиста

Скульптор, который ранее увековечил, представил еще одну сомнительную скульптуру, которая посвящена лучшему бомбардиру сборной Ганы в истории

Скульптура находится в Кумаси, на юге Ганы.

Напомним, ранее в Португалии был создан бюст нападающего «Реала» Криштиану Роналду. Работа вызвала шквал критики и стала интернет-мемом.

The sculptor who did Michael Essiens statue, has designed one for Ghana skipper Asamoah Gyan.

