«Валенсия» одержала волевую победу над «Жироной»

В матче 18-го тура испанской Примерыодержала домашнюю победу над— 2:1.

Счет в матче на 8-й минуте открыли гости. Мохика на левом фланге накрутил сразу двоих защитников и навесил мяч в штрафную площадь, где снаряд поджидал Кристиан Порту. 25-летний испанец пробил головой в дальний угол ворот Нето, без шансов для вратаря.

На 27-й минуте счет сравнялся благодаря автоголу. По левому флангу прошла атака «Валенсии», Гуэдэш обыграл Маффео, прострелил в штрафную и защитник «Жироны» Хонас Рамальо, выставивший ногу, случайно переправил мяч в ворота своей команды.

А на 47-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти, который реализовал Дани Парехо, принеся победу «Валенсии».

После этого матча «Валенсия» на 3-м месте — 37 очков, а «Жирона» на 10-м месте — 23 очка.