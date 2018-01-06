Ван Дейк принес победу «Ливерпулю» над «Эвертоном» в Кубке Англии

В составе победителей голы забили Джеймс Милнер (35-я минута, с пенальти) и Вирджил ван Дейк (84), для которого это был дебютный матч за «Ливерпуль». У «Эвертона» отличился Гилфи Сигурдссон (67).
Благодаря этому результату подопечные Юргена Клоппа вышли в следующую стадию турнира.
Кубок Англии. 1/32 финала
«Ливерпуль» – «Эвертон» – 2:1 (1:0)
Голы: Милнер, 35 – с пенальти (1:0). Сигурдссон, 67 (1:1). ван Дейк, 84 (2:1).«Ливерпуль»: Кариус, Матип, ван Дейк, Робертсон, Гомез (Александр-Арнолд, 77), Милнер (Соланке, 77), Лаллана (Вайналдум, 70), Окслейд-Чемберлен, Эмре Джан, Роберту Фирмину, Мане.«Эвертон»: Пикфорд, Ягелка, Мартина, Кенни, Холгейт, Шнейдерлен, Маккарти (Дэйвис, 86), Сигурдссон, Руни (Лукман, 53), Боласье, Калверт-Льюин (Ньясс, 82).Предупреждения: Руни, 7. Маккарти, 60. Соланке, 89.