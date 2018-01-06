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    Ван Дейк принес победу «Ливерпулю» над «Эвертоном» в Кубке Англии

    Кубок Англии Футбол Англии Ливерпуль Эвертон
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    Ван Дейк
    На фото:Ван Дейк
    В матче 1/32 финала Кубка Англии на стадионе «Энфилд» состоялось мерсисайдское дерби. В принципиальной встрече «Ливерпуль» на своём поле обыграл «Эвертон» со счётом 2:1.

    В составе победителей голы забили Джеймс Милнер (35-я минута, с пенальти) и Вирджил ван Дейк (84), для которого это был дебютный матч за «Ливерпуль». У «Эвертона» отличился Гилфи Сигурдссон (67).

    Благодаря этому результату подопечные Юргена Клоппа вышли в следующую стадию турнира.

    Кубок Англии. 1/32 финала
    «Ливерпуль» – «Эвертон» – 2:1 (1:0)
    Голы: Милнер, 35 – с пенальти (1:0). Сигурдссон, 67 (1:1). ван Дейк, 84 (2:1).«Ливерпуль»: Кариус, Матип, ван Дейк, Робертсон, Гомез (Александр-Арнолд, 77), Милнер (Соланке, 77), Лаллана (Вайналдум, 70), Окслейд-Чемберлен, Эмре Джан, Роберту Фирмину, Мане.«Эвертон»: Пикфорд, Ягелка, Мартина, Кенни, Холгейт, Шнейдерлен, Маккарти (Дэйвис, 86), Сигурдссон, Руни (Лукман, 53), Боласье, Калверт-Льюин (Ньясс, 82).Предупреждения: Руни, 7. Маккарти, 60. Соланке, 89.
    Руни против Салаха в ливерпульском дерби«Ливерпуль» — «Эвертон». Прогноз и ставки на Кубок Англии по футболу 5 января.
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