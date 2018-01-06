Ван Дейк принес победу «Ливерпулю» над «Эвертоном» в Кубке Англии

В матче 1/32 финала Кубка Англии на стадионе «Энфилд» состоялось мерсисайдское дерби. В принципиальной встречена своём поле обыгралсо счётом 2:1.

В составе победителей голы забили Джеймс Милнер (35-я минута, с пенальти) и Вирджил ван Дейк (84), для которого это был дебютный матч за «Ливерпуль». У «Эвертона» отличился Гилфи Сигурдссон (67).

Благодаря этому результату подопечные Юргена Клоппа вышли в следующую стадию турнира.