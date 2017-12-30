«МЮ» не справился с «Саутгемптоном»

В матче 21-го тура Английской Премьер-лигина своем поле сыграл вничью с— 0:0.

На 11-й минуте матча поле был вынужден покинуть нападающий «красных дьяволов» Ромелу Лукаку. Форвард столкнулся головами с Уэсли Худтом и через три минуты был заменен на Маркуса Рэшфорда. Его унесли на носилках и с кислородной маской.

«МЮ» теряет очки в третьем матче подряд, «святые» продлили безвыигрышную серию, которая составляет восемь матчей.

Манкунианцы опустились на третью строчку в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 44 очка, что на одно меньше, чем у «Челси». Отставание «МЮ» от «Манчестер Сити», который является лидером чемпионата Англии, составляет 14 баллов.