«МЮ» не справился с «Саутгемптоном»

На 11-й минуте матча поле был вынужден покинуть нападающий «красных дьяволов» Ромелу Лукаку. Форвард столкнулся головами с Уэсли Худтом и через три минуты был заменен на Маркуса Рэшфорда. Его унесли на носилках и с кислородной маской.
«МЮ» теряет очки в третьем матче подряд, «святые» продлили безвыигрышную серию, которая составляет восемь матчей.
Манкунианцы опустились на третью строчку в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 44 очка, что на одно меньше, чем у «Челси». Отставание «МЮ» от «Манчестер Сити», который является лидером чемпионата Англии, составляет 14 баллов.
Чемпионат Англии. 21-й тур
«Манчестер Юнайтед» – «Саутгемптон» – 0:0
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Янг, Линделеф, Джоунс, Шоу, Мата, Матич, Погба, Лингард, Мхитарян (Марсьяль, 65), Лукаку (Рэшфорд, 14).«Саутгемптон»: Маккарти, Стивенс, Йосида, Худт, Маккуин, Уорд-Проуз, Ромеу, Хейбьерг, Тадич (Лемина, 82), Буфаль (Редмонд, 85), Лонг (Габбьядини, 80).Предупреждения: Хейбьерг, 26. Худт, 44. Буфаль, 58. Лингард, 60. Матич, 72. Уорд-Проуз, 80.