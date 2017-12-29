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    Куда уйдет Шатов и кем заменить Каборе? Месяц забот для Шалимова

    Последние трансферные слухи о кубанском «Краснодаре»

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    Федор Смолов
    Федор Смолов
    Несмотря на неровную игру осенью и зимой, «Краснодар» продолжает борьбу за место в Лиге чемпионов, занимая перед зимним перерывом четвертое место, с отставанием от второй строчки таблицы РФПЛ всего в 1 очко. Но предстоящее трансферное окно может серьезно изменить расклад сил.

    На выход?

    В зимнее трансферное окно кубанский клуб может потерять сразу несколько ключевых игроков, из-за чего бороться за путевку в самый престижный еврокубок будет сложно

    Федор Смолов

    Кубанского бомбардира летом отправляли в московский «Спартак» и дортмундскую «Боруссию», но в итоге переходы так и не состоялись. Смолов остался в «Краснодаре», забил 10 голов в 15 матчах РФПЛ и готов зимой покинуть команду, благо слухов вокруг его имени вновь хватает.

    И если разговоры о попадании россиянина в списки «Реала» ничего кроме смеха не вызывают, а попадание в топ-100 мировых игроков по версии Marca кажется неудачным розыгрышем, то предложение от английского «Вест Хэма» выглядит куда более реальной оценкой перспектив российского игрока.

    Игорь Шалимов
    Главный тренер «Краснодара»
    Мой прогноз – да, уедет. «Вест Хэм» предлагает хорошие деньги. И если не взять сейчас, а потом Федя выстрелит на чемпионате мира, он будет стоить намного дороже. Смолов приходил за советом. И я ему сказал – надо. Смолов может вытащить «Вест Хэм» из той задницы, где команда находится. Но чтобы дали добро на переход, англичане должны предложить 18-20 миллионов фунтов. И предложение должно быть правильным – никаких аренд и прав выкупа.
    Масла в огонь подлил на днях известный инсайдер Нобель Арустамян.

    На данный момент у «Краснодара» есть одно конкретное предложение. Это «Вест Хэм», все об этом знают. Сумма, которую «Вест Хэм» предлагает за Смолова, равна 11 миллионам фунтов. Клуб готов это предложение принять, последнее слово – за Федором Смоловым. Он сейчас думает, анализирует, выбирает – возможно, ему стоит еще на полгода остаться в «Краснодаре»
    Нобель Арустамян
    Впрочем, компания ProSports Management, ведущая дела форварда, опровергла эту инофрмацию.

    Неопределенность по Промесу, новичок из «Астаны», россиянин из Турции Последние трансферные слухи о московском «Спартаке» Еще одним вариантом продолжения карьеры краснодарского бомбардира является питерский «Зенит», который может обменять Дзюбу в «Краснодар» на Смолова с доплатой со стороны сине-бело-голубых.

    «Краснодар» же хочет провести две параллельные сделки. Если «Зенит» приобретает Смолова за те деньги, за которые готов продать игрока «Краснодар», то «Краснодар» готов рассмотреть аренду Дзюбы. Но это должны быть абсолютно разные истории.

    Вячеслав Подберезкин

    Атакующий хавбек «Краснодара» летом входил в трансферный список «Спартака». Красно-белые готовы были выложить за 25-летнего полузащитника 2,5 миллиона евро, но в последний момент по неизвестной причине передумали.

    В этом сезоне Вячеслав сыграл всего в 10 матчах и появилась информация, что он может продолжить карьеру в казанском «Рубине».

    Татарский клуб намерен взять футболиста в аренду до конца сезона. В полузащитнике лично заинтересован главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев.

    Аренда хавбека будет бесплатной. Также за «Рубином» будет закреплена опция выкупить футболиста в летнее трансферное окно.

    По оценке transfermarkt.com, трансферная стоимость футболиста составляет 2,2 млн евро.

    Шарль Каборе

    Африканского опорника «быков» хотят приобрести несколько клубов АПЛ, и уже этой зимой. Поговаривают о «Кристал Пэласе», «Вест Бромвиче» и «Вест Хэме», которые готовы выложить 6 миллионов фунтов за 29-летнего хавбека из Буркина-Фасо.

    Дмитрий Селюк
    агент полузащитника «Краснодара» Шарля Каборе
    Контракт Шарля рассчитан до лета 2019 года, и я объяснял ему, что сейчас важно попасть с «Краснодаром» в Лигу чемпионов, удачно там себя проявить. Любой футболист мечтает выступать в самом престижном еврокубковом турнире, и Шарль хотел бы пробиться в Лигу чемпионов со своим клубом. Уверен, он отработает соглашение с «горожанами» до конца. При этом на Каборе есть спрос в Европе, но зимой редко совершаются крупные трансферы. А что касается продления контракта — об этом будем разговаривать ближе к окончанию действующего соглашения
    Однако по информации из источников в «Краснодаре»,ни руководство, ни тренерский штаб клуба не планируют расставаться с африканским полузащитником.

    Каборе – одни из важнейших игроков клуба, и никто не хочет терять его перед финишным отрезком сезона.

    Сейчас у «горожан» есть реальный шанс побороться за попадание в Лигу чемпионов и в этой связи им нельзя допустить ослабления состава к весне.

    В нынешнем сезоне африканец сыграл в 12 матчах, отметившись одной желтой и одной красной карточками. Кстати, Каборе — единственный игрок, последовательно удалявшийся в пяти подряд чемпионатах России.

    Усиление?

    Учитывая возможные кадровые потери, руководство «быков» держит в уме несколько игроков, которые могут заменить уходящих лидеров.

    Самба Соу

    Малийский хавбек перебрался в «Динамо» прошлым летом из «Кайсериспора», однако соглашение с ним было подписано всего на год.

    Такое решение было принято руководством бело-голубых в том числе по результатам медицинского обследования 28-летнего игрока.

    Неопределенность по Промесу, новичок из «Астаны», россиянин из Турции Последние трансферные слухи о московском «Спартаке» По результатам первой части сезона полузащитник успел проявить себя даже несмотря на то, что пропустил пару месяцев из-за травмы.

    Соу – настоящий пахарь, любящий вступать в отборы и единоборства. К тому же, он умеет обострять атаки, да еще и ассистировать.

    В этом сезоне Соу в 14 матчах премьер-лиги отдал 2 голевых паса и попал в прицел «Краснодара» как потенциальная замена Шарлю Каборе

    Соу может достаться «Краснодару» бесплатно — у игрока следующим летом истекает контракт, а это значит, что можно вести переговоры с любым клубом.

    С продлением соглашения, по слухам, возникли проблемы — советник главы ВФСО «Динамо» Роман Широков якобы заявил: «Я вам за меньшие деньги найду игрока гораздо сильнее!».

    Но бесплатный переход состоится только после окончания нынешнего сезона, а доигрывать «Краснодару», в случае ухода Каборе, придется с Шишкиным в качестве эксперимента. Так что не исключено, что Соу будет выкуплен в зимнее окно.

    Олег Шатов

    В сезоне 15/16 полузащитник «Зенита» забил 10 мячей и отдал 12 голевых передач во всех турнирах, в играх за клуб демонстрируя отличное взаимопонимание с Халком и регулярно вызываясь в сборную.

    Зам случился провал национальной команда на Евро-2016, уход Халка, смена тренера в «Зените», еще одна смена тренера.

    И вот уже Шатов перестал вызываться в сборную и попадать в основной состав «Зенита», а когда Роберто Манчини все же использует россиянина, то делает это как-то совсем странно, например ставя левого атакующего хавбека играть справа в защите.

    Неудивительно, что вскоре появились слухи о том, что россиянин сменит команду, поскольку в преддверии ЧМ-2018 хочет иметь регулярную игровую практику. При этом руководство «Зенита» с ним расставаться не хочет, поэтому наиболее оптимальным вариантом является аренда.

    Предметный интерес к футболисту в РФПЛ проявляют «Краснодар», ЦСКА, «Динамо» и казанский «Рубин».

    Евгений Марков

    Нападающие с российским паспортом – такой же дефицитный товар, как и центральные защитники. Евгений Марков успел блеснуть этой осенью, к началу декабря нагнав группу лидеров из Промеса, Смолова и Кокорина.

    По итогам первой части сезона он с 8 голами в 17 матчах оказался на 4-м месте в гонке бомбардиров, вместе с Джефферсоном Фарфаном.

    Бенефисом Маркова стал матч с тульским «Арсеналом» (3:2), в котором он оформил хет-трик — все три мяча он забил головой после выхода на замену. Такого в РФПЛ не делал никто.

    Летом воспитанника «Зенита» приглашал на просмотр ЦСКА, но он просто не поехал. Теперь же интерес к нападающему более предметный.

    В приобретении 23-летнего петербуржца заинтересован «Краснодар». Марковым южане рассчитывают заменить Федора Смолова, который близок к переходу в «Вест Хэм». Кроме кубанцев, форвардом интересуется и португальская «Брага».

    В первую очередь, если поступит какое-то предложение, я должен быть уверен, что буду играть. На носу чемпионат мира. Нужно показывать себя и проявлять
    Евгений Марков
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