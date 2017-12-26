«Челси» одержал домашнюю победу над «Брайтоном»

Лондонскийодержал домашнюю победу над(2:0) в матче 20-го тура Английской Премьер-лиги.

Счет в матче был открыт на 46-й минуте. Аспиликуэта выполнил отличную передачу в центр штрафной площади гостей, Альваро Мората головой пробил в угол ворот и не оставил шансов Райану на спасение.

А на 63-й минуте Фабрегас с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, а Маркос Алонсо головой пробил в дальний угол ворот.

После этого матча «Челси» на 3-м месте — 42 очка, а «Брайтон» на 12-м месте — 21 очко.