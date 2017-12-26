«Челси» одержал домашнюю победу над «Брайтоном»

Счет в матче был открыт на 46-й минуте. Аспиликуэта выполнил отличную передачу в центр штрафной площади гостей, Альваро Мората головой пробил в угол ворот и не оставил шансов Райану на спасение.
А на 63-й минуте Фабрегас с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, а Маркос Алонсо головой пробил в дальний угол ворот.
После этого матча «Челси» на 3-м месте — 42 очка, а «Брайтон» на 12-м месте — 21 очко.
Чемпионат Англии. 20-й тур
«Челси» — «Брайтон» — 2:0 (0:0)
Голы: Мората, 46 (1:0). Алонсо, 60 (2:0). «Челси»: Куртуа, Кэйхилл, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Фабрегас, Мозес, Бакайоко, Канте (Дринкуотер, 85), Азар (Виллиан, 73), Мората (Батшуайи, 82).«Брайтон & Хоув»: Райан, Зуттнер, Даффи, Скелотто, Данк, Каяль (Гросс, 74), Преппер, Стивенс, Марч (Кноккарт, 82), Хемед (Маррей, 80), Искиэрдо.Предупреждение: Стивенс, 57.