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    «Челси» одержал домашнюю победу над «Брайтоном»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Брайтон энд Хоув Альбион Челси Календарь АПЛ
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Лондонский «Челси» одержал домашнюю победу над «Брайтон энд Хоув Альбион» (2:0) в матче 20-го тура Английской Премьер-лиги.

    Счет в матче был открыт на 46-й минуте. Аспиликуэта выполнил отличную передачу в центр штрафной площади гостей, Альваро Мората головой пробил в угол ворот и не оставил шансов Райану на спасение.

    А на 63-й минуте Фабрегас с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, а Маркос Алонсо головой пробил в дальний угол ворот.

    После этого матча «Челси» на 3-м месте — 42 очка, а «Брайтон» на 12-м месте — 21 очко.

    Чемпионат Англии. 20-й тур
    «Челси» — «Брайтон» — 2:0 (0:0)
    Голы: Мората, 46 (1:0). Алонсо, 60 (2:0). «Челси»: Куртуа, Кэйхилл, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Фабрегас, Мозес, Бакайоко, Канте (Дринкуотер, 85), Азар (Виллиан, 73), Мората (Батшуайи, 82).«Брайтон & Хоув»: Райан, Зуттнер, Даффи, Скелотто, Данк, Каяль (Гросс, 74), Преппер, Стивенс, Марч (Кноккарт, 82), Хемед (Маррей, 80), Искиэрдо.Предупреждение: Стивенс, 57.
    Смысл и вторая часть прогноза«Челси» — «Брайтон». Прогноз и ставки на матч 20-го тура английского первенства по футболу 26 декабря
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