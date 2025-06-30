О’Мэлли: Хорошо, что UFC не устроил бой между мной и Топурией

Бывший чемпион UFC в легчайшем весерад, что его бой стак и не состоялся , глядя на то, как грузин легко одолел

«Слава богу, что Топурия не принял мой вызов. Илия настоящая суперзвезда. Хорошо, что UFC не стал проводить этот бой. Что же будет дальше? Ислам уже скоро сразится с Джеком Маддаленой, так что нет смысла даже фантазировать об этом бое, пока он не состоится. Илия против Пэдди — вот бой, который нужно провести. Все просто. 100 процентов, это следующий титульный бой в легком, если не будет поединка между Топурией и Махачевым»

На прошедшем турнире UFC 317 Топурия нокаутировал Оливейру в первом раунде в бою за вакантный титул в легком весе. Илия стал десятым чемпионом в двух дивизионах за всю историю промоушена.