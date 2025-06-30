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    О’Мэлли: Хорошо, что UFC не устроил бой между мной и Топурией

    Бои ММА UFC Шон О'Мэлли Чарльз Оливейра Илия Топурия Пэдди Пимблетт Сборная России Ислам Махачев Джек Маддалена
    Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли рад, что его бой с Илией Топурией так и не состоялся, глядя на то, как грузин легко одолел Чарльза Оливейру.

    Шон О'Мэлли
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    Шон О'Мэлли

    «Слава богу, что Топурия не принял мой вызов. Илия настоящая суперзвезда. Хорошо, что UFC не стал проводить этот бой. Что же будет дальше? Ислам уже скоро сразится с Джеком Маддаленой, так что нет смысла даже фантазировать об этом бое, пока он не состоится. Илия против Пэдди — вот бой, который нужно провести. Все просто. 100 процентов, это следующий титульный бой в легком, если не будет поединка между Топурией и Махачевым»

    На прошедшем турнире UFC 317 Топурия нокаутировал Оливейру в первом раунде в бою за вакантный титул в легком весе. Илия стал десятым чемпионом в двух дивизионах за всю историю промоушена.

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