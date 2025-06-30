О’Мэлли: Хорошо, что UFC не устроил бой между мной и Топурией

Шон О'Мэлли Фото: globallookpress.com
«Слава богу, что Топурия не принял мой вызов. Илия настоящая суперзвезда. Хорошо, что UFC не стал проводить этот бой. Что же будет дальше? Ислам уже скоро сразится с Джеком Маддаленой, так что нет смысла даже фантазировать об этом бое, пока он не состоится. Илия против Пэдди — вот бой, который нужно провести. Все просто. 100 процентов, это следующий титульный бой в легком, если не будет поединка между Топурией и Махачевым»
На прошедшем турнире UFC 317 Топурия нокаутировал Оливейру в первом раунде в бою за вакантный титул в легком весе. Илия стал десятым чемпионом в двух дивизионах за всю историю промоушена.