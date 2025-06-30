Топурия в следующем бою хочет подраться с Пимблеттом, а не с Гейджи

Новый чемпион легкого веса UFC предпочитает подраться св рамках первой защиты вместо

«Это тот бой, которого я хочу, потому что с Чарльзом у меня была немного сложная ситуация, мне действительно нравится этот парень. Он замечательный человек. Его невозможно ненавидеть. Ты всегда видишь его в окружении семьи, друзей, товарищей по команде. Оливейра потрясающий человек. Но, в конце концов, это соревнование, я должен выполнить свою работу, и все. Но с Пэдди все по-другому. Я получу удовольствие, избивая его»

Также на пресс-конференции Топурия добавил, что дивизиону нужны новые имена. Именно поэтому он хочет провести следующий бой против Пимблетта, а не Джастина Гейджи.