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    Топурия в следующем бою хочет подраться с Пимблеттом, а не с Гейджи

    Бои ММА UFC Чарльз Оливейра Пэдди Пимблетт Илия Топурия Джастин Гейджи
    Новый чемпион легкого веса UFC Илия Топурия предпочитает подраться с Пэдди Пимблеттом в рамках первой защиты вместо Джастина Гейджи.

    Илия Топурия против Чарльза Оливейры
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    Илия Топурия против Чарльза Оливейры

    «Это тот бой, которого я хочу, потому что с Чарльзом у меня была немного сложная ситуация, мне действительно нравится этот парень. Он замечательный человек. Его невозможно ненавидеть. Ты всегда видишь его в окружении семьи, друзей, товарищей по команде. Оливейра потрясающий человек. Но, в конце концов, это соревнование, я должен выполнить свою работу, и все. Но с Пэдди все по-другому. Я получу удовольствие, избивая его»

    Также на пресс-конференции Топурия добавил, что дивизиону нужны новые имена. Именно поэтому он хочет провести следующий бой против Пимблетта, а не Джастина Гейджи.

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