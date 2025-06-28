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    Холлоуэй: Не удивлюсь, если Оливейра выиграет у Топурии нокаутом

    Бои ММА UFC Макс Холлоуэй Чарльз Оливейра Илия Топурия
    Бывший чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй считает, что у Илии Топурии и Чарльза Оливейры равные шансы на победу в очном бою за вакантный пояс в легком дивизионе на UFC 317.

    Макс Холлоуэй (слева)
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    Макс Холлоуэй (слева)

    «Этот бой очень непредсказуем. Многие не верят в Чарльза Оливейру, но именно тогда он и становится фаворитом. Сколько раз мы списывали этого человека со счетов, а он каким-то образом находил способ победить?

    С моей точки зрения, исход этого боя решится, вероятно, в первые три-четыре минуты первого раунда. Если бы я делал ставки на этот бой, а Оливейра был бы аутсайдером, я бы сказал, что Чарльз один из лучших бойцов в мире, на которого можно ставить, как на аутсайдера.

    Вот и все, что я хочу сказать. Я на не выбираю здесь победителя. Я не удивлюсь, если Илия выиграет нокаутом, и я не удивлюсь, если Чарльз каким-то образом тоже выиграет нокаутом. Этот бой должен быть очень интересным», — добавил Холлоуэй.

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