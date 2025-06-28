Холлоуэй: Не удивлюсь, если Оливейра выиграет у Топурии нокаутом

Бывший чемпион UFC в полулегком весесчитает, что уравные шансы на победу в очном бою за вакантный пояс в легком дивизионе на UFC 317.

«Этот бой очень непредсказуем. Многие не верят в Чарльза Оливейру, но именно тогда он и становится фаворитом. Сколько раз мы списывали этого человека со счетов, а он каким-то образом находил способ победить?

С моей точки зрения, исход этого боя решится, вероятно, в первые три-четыре минуты первого раунда. Если бы я делал ставки на этот бой, а Оливейра был бы аутсайдером, я бы сказал, что Чарльз один из лучших бойцов в мире, на которого можно ставить, как на аутсайдера.

Вот и все, что я хочу сказать. Я на не выбираю здесь победителя. Я не удивлюсь, если Илия выиграет нокаутом, и я не удивлюсь, если Чарльз каким-то образом тоже выиграет нокаутом. Этот бой должен быть очень интересным», — добавил Холлоуэй.