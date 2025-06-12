Усман рассказал, при каких обстоятельствах он подерется с Мухаммадом

Бывший чемпион полусреднего веса UFCназвал условия для поединка с недавним обладателем титула в их дивизионе

«Между нами никогда не было вражды. Если вы посмотрите на историю, на меня и Колби Ковингтона, на это соперничество, с которым покончено, то там все, наоборот. Колби есть Колби, и в этой истории есть кое-что общее с нынешней.

Что касается Белала, то это просто парень из нашего дивизиона, который хорошо выступал, в итоге стал чемпионом, а когда он стал чемпионом, вы начали слышать его голос немного чаще. Временами он немного раздражал, но на этом все.

Между мной и Белалом нет вражды. Я желаю ему всего наилучшего. Если я стану чемпионом, я уверен, что он захочет сразиться со мной. Если он станет чемпионом, я точно захочу сразиться с ним», — добавил Усман.