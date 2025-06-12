Пол Хьюз считает, что Усман Нурмагомедов боится драться с ним снова

Ирландский боец PFLв уклонении от реванша, и заявил, что россиянин боится драться с ним во второй раз.

«Он пытается отложить этот бой. Это очевидно. Честно говоря, ему, наверное, не стоило отвечать мне в соцсетях. Усман собирается отложить этот бой по очень понятной причине. Он знает, что в следующий раз я его достану. Нурмагомедов почувствовал мою энергию. Он знает, что я иду за ним. И знает, что для меня этот бой — все. Если честно, я не уверен, что для него это важно, но его час придет. Как я сказал в интервью после боя, он может пытаться откладывать реванш сколько угодно, но мы подеремся снова»

В январе этого года Хьюз проиграл Нурмагомедову решением большинства в битве за титул PFL в легком весе. После поражения ирландец нокаутировал Бруну Миранду за 42 секунды в следующем поединке.