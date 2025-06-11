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    Стерлинг убежден, что О’Мэлли больше никого не победит из топ-5

    Бои ММА UFC Сборная России Алджамейн Стерлинг Мераб Двалишвили Шон О'Мэлли Петр Ян Умар Нурмагомедов Сонг Ядонг
    Американский боец ММА Алджамейн Стерлинг считает, у бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Шона О’Мэлли теперь не будет легких поединков на топ-уровне.

    Алджамейн Стерлинг
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    Алджамейн Стерлинг

    «Теперь мы увидели, что Шон из себя представляет, мы знаем, что в топ-5 все по-другому. Мне любопытно посмотреть, как он восстановится. Если он останется прежним, те же Марио Баутиста и Кайлер Филлипс дадут ему тяжелые бои.

    Мераб, Умар Нурмагомедов, это также тяжелые соперники для О’Мэлли. Даже Петр Ян, который немного более статичен. Как только он начнет двигаться и набрасываться на соперника, это становится для него проблемой.

    Единственный человек, с которым я могу представить себе относительно благоприятный для Шона бой в стилистическом плане, — это Патчи Микс. Может быть, Айманн Захаби, потому что он примерно такого же уровня. Или, например, дайте О’Мэлли Сонга Ядонга», — добавил Стерлинг.

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