Стерлинг убежден, что О’Мэлли больше никого не победит из топ-5

Американский боец ММАсчитает, у бывшего чемпиона UFC в легчайшем весетеперь не будет легких поединков на топ-уровне.

«Теперь мы увидели, что Шон из себя представляет, мы знаем, что в топ-5 все по-другому. Мне любопытно посмотреть, как он восстановится. Если он останется прежним, те же Марио Баутиста и Кайлер Филлипс дадут ему тяжелые бои.

Мераб, Умар Нурмагомедов, это также тяжелые соперники для О’Мэлли. Даже Петр Ян, который немного более статичен. Как только он начнет двигаться и набрасываться на соперника, это становится для него проблемой.

Единственный человек, с которым я могу представить себе относительно благоприятный для Шона бой в стилистическом плане, — это Патчи Микс. Может быть, Айманн Захаби, потому что он примерно такого же уровня. Или, например, дайте О’Мэлли Сонга Ядонга», — добавил Стерлинг.