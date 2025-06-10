Сехудо: Как бы я не хвалил Двалишвили, он не победит Сэндхагена

Именитый ветеран ММАобъяснил, за счет чегоотберет пояс у чемпиона легчайшего веса

«Обратите внимание, как бы я не хвалил Мераба, я не думаю, что он победит Кори Сэндхагена. Единственная причина, по которой я считаю, что Кори представляет наибольшую проблему для такого парня, как Мераб Двалишвили, заключается в том, что он наносит гораздо больше ударов, чем Шон О’Мэлли.

Он гораздо опаснее контратакует на земле, чем О’Мэлли, и он крупнее него. Кроме того, Сэндхаген может быстро подниматься на ноги после борьбы. Он показал это в бою с Умаром Нурмагомедовым.

Кори умело наносит удары коленями. Вспомните тот самый удар, которым он поймал Фрэнки Эдгара. Так что этот парень опасен во всех смыслах. У меня есть ощущение, что Сэндхаген тот самый, кто потенциально может справиться с Двалишвили», — считает Сехудо.