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    Сехудо: Как бы я не хвалил Двалишвили, он не победит Сэндхагена

    Бои ММА UFC Сборная России Мераб Двалишвили Шон О'Мэлли Умар Нурмагомедов Генри Сехудо Кори Сэндхаген
    Именитый ветеран ММА Генри Сехудо объяснил, за счет чего Кори Сэндхаген отберет пояс у чемпиона легчайшего веса Мераба Двалишвили.

    Генри Сехудо
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    Генри Сехудо

    «Обратите внимание, как бы я не хвалил Мераба, я не думаю, что он победит Кори Сэндхагена. Единственная причина, по которой я считаю, что Кори представляет наибольшую проблему для такого парня, как Мераб Двалишвили, заключается в том, что он наносит гораздо больше ударов, чем Шон О’Мэлли.

    Он гораздо опаснее контратакует на земле, чем О’Мэлли, и он крупнее него. Кроме того, Сэндхаген может быстро подниматься на ноги после борьбы. Он показал это в бою с Умаром Нурмагомедовым.

    Кори умело наносит удары коленями. Вспомните тот самый удар, которым он поймал Фрэнки Эдгара. Так что этот парень опасен во всех смыслах. У меня есть ощущение, что Сэндхаген тот самый, кто потенциально может справиться с Двалишвили», — считает Сехудо.

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