Ройвал подерется на UFC 317 с Ваном вместо Капа

Бывший претендент на титул UFC в наилегчайшем весе сообщил , что у него теперь новый соперник: вместо травмированногона бой с ним в конце июня на UFC 317 выйдет

«Манель Кап выбыл, Джош Ван вступает в бой. Я понятия не имею, насколько серьезны травмы Манеля, но я знаю, что передо мной самый перспективный и, вероятно, самый яркий ударник наилегчайшего веса UFC. На самом деле, для меня ничего не меняется в том, что касается предстоящего боя. У меня есть соперник, который готов оторвать мне голову и заработать на мне свое имя»

Ройвал сейчас занимает первую строчку в рейтинге наилегчайшего веса. В предыдущем поединке он одолел раздельным решением судей Татсуро Таиру.