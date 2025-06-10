Кевин Холлэнд просит UFC организовать ему поединок с Колби Ковингтоном

Рейтинговый полусредневес UFC хочет подраться с бывшим временным чемпионом дивизионапосле досрочной победы над

«Я знаю, что сейчас UFC снимают шоу TUF с Даниелом Кормье и Чейлом Сонненом, но, честно говоря, они могут его отменить. Они могут просто снять меня и Колби вместо них. Если вы захотите снять что-то со мной и Колби Ковингтоном, то это будет интересно фанатам и оно будет продаваться. Наш очный бой мог бы стать главным событием Fight Night, и, если бы мы были в числе участников платного шоу номерного карда, то мы бы помогли продать больше PPV»

Также помимо поединка с Ковингтоном Кевин рассказал о потенциальном бое с Карлосом Пратесом, недавно потерпевшего первое поражение в UFC от Иэна Гэрри.