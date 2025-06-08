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    Килиан Мбаппе (сборная Франции)Германия — Франция. Онлайн, прямая трансляция
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    Двалишвили, Харрисон и еще 2 бойца получили бонусы на выступление вечера на UFC 316

    Бои ММА UFC Мераб Двалишвили Шон О'Мэлли Джулианна Пенья Кайла Харрисон Кевин Холлэнд
    Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили вошел в число четырех участников прошедшего 316-го номерного турнира, получивших бонусы в размере 50 тысяч долларов за лучшее выступление вечера.

    Кайла Харрисон
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    Кайла Харрисон

    Напомним, что грузин в главном событии ивента победил удушающим приемом в реванше Шона О’Мэлли. Также обладательницей бонуса стала и Кайла Харрисон.

    В титульном поединке она одержала победу сабмишном над Джулианной Пеньей. Таким образом, Кайла отобрала у нее пояс и стала новой чемпионкой UFC в женском легчайшем весе.

    Не покинул без 50 тысяч долларов октагон и Кевин Холлэнд, который поймал на гильотину Висенте Люке. Последний боец, удостоившийся награды, дебютант Джу Сан Ю, нокаутировавший за 30 секунд Джека Сараги.

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