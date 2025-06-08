Двалишвили, Харрисон и еще 2 бойца получили бонусы на выступление вечера на UFC 316

Чемпион UFC в легчайшем весевошел в число четырех участников прошедшего 316-го номерного турнира, получивших бонусы в размере 50 тысяч долларов за лучшее выступление вечера.

Напомним, что грузин в главном событии ивента победил удушающим приемом в реванше Шона О’Мэлли. Также обладательницей бонуса стала и Кайла Харрисон.

В титульном поединке она одержала победу сабмишном над Джулианной Пеньей. Таким образом, Кайла отобрала у нее пояс и стала новой чемпионкой UFC в женском легчайшем весе.

Не покинул без 50 тысяч долларов октагон и Кевин Холлэнд, который поймал на гильотину Висенте Люке. Последний боец, удостоившийся награды, дебютант Джу Сан Ю, нокаутировавший за 30 секунд Джека Сараги.