Харрисон о Пенье: У нее поражений больше, чем у меня проигранных раундов

Претендент на титул UFC в женском легчайшем весе заявила , что у обладательницы поясанет ни единого шанса на победу в их бою на UFC 316.

«Как ты собираешься победить меня? Тебя финишировали три раза. У тебя 11 побед и 5 поражений в карьере. Ты проиграла больше боев в смешанных единоборствах, чем я раундов»

Кайла Харрисон дебютировала в UFC в прошлом году на 300-м юбилейном турнире. Тогда она одолела сабмишном бывшую чемпионку Холли Холм. Затем Кайла победила по очкам Кетлен Виейру.

Джулианна Пенья в предыдущей встрече выиграла раздельным решением судей у Ракель Пеннингтон, вернув себе титул чемпионки UFC в женском легчайшем весе.