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    Харрисон о Пенье: У нее поражений больше, чем у меня проигранных раундов

    Бои ММА UFC Джулианна Пенья Кайла Харрисон Кетлин Виера
    Претендент на титул UFC в женском легчайшем весе Кайла Харрисон заявила, что у обладательницы пояса Джулианны Пеньи нет ни единого шанса на победу в их бою на UFC 316.

    Кайла Харрисон
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    Кайла Харрисон

    «Как ты собираешься победить меня? Тебя финишировали три раза. У тебя 11 побед и 5 поражений в карьере. Ты проиграла больше боев в смешанных единоборствах, чем я раундов»

    Кайла Харрисон дебютировала в UFC в прошлом году на 300-м юбилейном турнире. Тогда она одолела сабмишном бывшую чемпионку Холли Холм. Затем Кайла победила по очкам Кетлен Виейру.

    Джулианна Пенья в предыдущей встрече выиграла раздельным решением судей у Ракель Пеннингтон, вернув себе титул чемпионки UFC в женском легчайшем весе.

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