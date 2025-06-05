Холлэнд о Мухаммаде: Я ждал нашего боя несколько лет

Популярный американский боец ММА рассказал , что экс-чемпион UFC в полусреднем весенесколько лет отказывался с ним драться.

«Я никогда не был высокого мнения о Белале. Да, он трудолюбивый боец, он выкладывается на максимум в каждом поединке. Я уважаю всех, кто завоевал пояс UFC. Но если вы не защищали пояс, то зачем вам вообще этот пояс? Разве не это вы все говорили о том же Коноре Макгрегоре? Вообще, я ждал несколько лет нашего боя с Мухаммадом, но он продолжает уклоняться от него»

Кевин является одним из самых активных бойцов UFC. В воскресенье он подерется уже в третий раз за год. Его оппонентом станет 14-й номер рейтинга полусреднего дивизиона Висенте Люке.