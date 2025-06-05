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    Холлэнд о Мухаммаде: Я ждал нашего боя несколько лет

    Бои ММА UFC Белал Мухаммад Кевин Холлэнд
    Популярный американский боец ММА Кевин Холлэнд рассказал, что экс-чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад несколько лет отказывался с ним драться.

    Кевин Холлэнд
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    Кевин Холлэнд

    «Я никогда не был высокого мнения о Белале. Да, он трудолюбивый боец, он выкладывается на максимум в каждом поединке. Я уважаю всех, кто завоевал пояс UFC. Но если вы не защищали пояс, то зачем вам вообще этот пояс? Разве не это вы все говорили о том же Коноре Макгрегоре? Вообще, я ждал несколько лет нашего боя с Мухаммадом, но он продолжает уклоняться от него»

    Кевин является одним из самых активных бойцов UFC. В воскресенье он подерется уже в третий раз за год. Его оппонентом станет 14-й номер рейтинга полусреднего дивизиона Висенте Люке.

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